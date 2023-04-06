SoulJase做獨立歌手　半年收入僅1萬元

組合合C AllStar成員何建曦（SoulJase）去年跳出舒適圈，離開唱片公司轉做獨立歌手半年，追求音樂獲得莫大滿足感，不過自資經營，現實是銀行存款只剩幾萬元，面對人生最窮時候，感情亦空白，講到感情事痛到爆粗，如果有另一半肯定X街。

SoulJase今年2月在生日前夕舉行了入行首個個人演唱會，視為33歲最好的生日禮物，其新歌《苦艾之吻》於演唱會上亦有唱出，《苦艾之吻》MV近日上架，他自任男主角，周璇兩美女KOL之間，艷福無邊，故事講述他與新歡一起時，仍然未忘舊愛，幻想舊愛存在，問是否個人經歷？他表示故事虛構純粹幻想，若公開真人真事會感到尷尬。

自從沒有大公司支持，凡事要親力親為，處理瑣碎事十分辛苦，搵贊助又感尷尬，無論做歌拍MV或即將推出的EP，因資源有限，作品不能媲美大公司出品，強調做法不一，但質素保持不變，笑言：「好似MV要自己做番男主角，希望歌迷體諒和屈就。其中一個MV女角都係朋友幫手。」做獨立歌手不容易，不惜跑數接Job，近日做了不少酒吧騷，用雞尾酒與歌曲《日月如梭》做crossover，題材在性與愛之間，甚具創意，下半年又會做音樂劇，「感謝歌迷對我盲撐，依家做嘢除了賺錢，要做有趣嘅事都好重要。」自爆之前演唱會因只開一場，收入不到一萬元，形容現在是最窮時刻，必需要慳住使，問到另一半如何支持他？「不嬲無另一半，拮中咗我痛處，有另一半就X街啦！我唔做歌去做生意搵錢。」

SoulJase寫的書和歌，男主角的愛情路都跌跌碰碰、好糜爛，同幸福扯不上關係，現實他正是男主角的真人寫照。組合C AllStar經歷過休團復合又休，SoulJase澄清4子經常一起工作，只是無做團歌，故並不算休團，「以後我哋唔再講休團，彈出彈入，好煩。」他會視C AllStar為根，希望關係是一輩子。

化妝：Sara Chu

場地提供：THE WAVE