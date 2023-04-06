見到紅色，你會諗起乜嘢？愛？熱情？火辣？我就話係刺激同危險，就好似今次介紹嘅四仔，一眾脫星紛紛以紅色內衣上陣，刺激眼球之餘，更會撩起男士嘅獸慾，無視道德嘅紅線，係咪好危險先？

獵艷今宵

四仔中有唔少人氣系列，其中由Naughty America出品嘅「Tonight's Girlfriend」已經嚟到119集，可見呢個女友主題系列係幾咁受歡迎，而呢一集就以紅色內衣作招徠，搵嚟Crystal Rush、Ashley Lane同Nickey Huntsman孭飛，故事發生喺一個相睇之夜，3位芳心寂寞嘅靚女，為咗解決生理需要，出動誘人內衣嚟色誘獵物。講真3位脫星都胸懷巨乳睇頭十足，着埋性感紅底，簡直係魅力沒法擋。

精品製作

向來以製作精緻四仔見稱嘅美國片廠Vixen，之前推出嘅《Finesse #1》備受讚賞，而嚟到第2集，唔止拍攝器材升級，連參演嘅脫星都一齊升Cup！《Finesse #2》由Eve Sweet、Scarlit Scandal、Rae Lil Black等多位巨乳脫星參演，無論化妝抑或造型，都充分展現出優雅氣質，加埋身上嘅名牌紅色內衣，女性美表露無遺。當然，作為一套四仔，重點梗係喺情慾交鋒上，呢套片亦唔會令大家失望。

癡女情狂

咪以為只有日本AV至能拍出癡女味，查實美國四仔中嘅癡女，癡起上嚟別有一番味道，唔信？咁就要睇吓Digital Playground製作嘅《Obsession》喇！影片由四仔名導Marvin Akanyi執導，並搵嚟Angel Youngs、Phoenix Marie、Lilly Bell等脫星界新人參演。導演話起用新人係為咗畀觀眾多啲新鮮感，亦睇中咗佢哋嘅天然癡女本性，每分每秒都能燃起男士嘅原始本能，當中嘅床戰令人回味無窮。