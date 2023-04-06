視帝馬國明與視后林夏薇孭飛的無綫劇集《法言人》將於下星期一晚在翡翠台首播。首演情侶的2人，一個是面面俱圓的「金牌師爺」，一個則屬辣到爆的「滅絕師太」，今次「明薇CP」絕對新鮮感十足。

馬國明師爺愛師太 林夏薇補腦開庭

無綫新劇《法言人》將於下星期一（10日）晚上9點30於翡翠台首播，劇集由馬國明、林夏薇、張頴康、黃嘉樂、蔣祖曼等孭飛演出，幕後由《逆天奇案》班底總監製劉家豪與監製陳志江再聯手打造，陣容鼎盛。

過去TVB拍過不少受歡迎的律政劇，好似《壹號皇庭》、《怒火街頭》、《踩過界》等，但新劇卻破格地並不聚焦「奇案」，反而更貼地的描寫民生案件，「法言人」以師爺帶出故事，由另一角度描繪法律界生態。

蔣祖曼睇中張頴康

馬國明飾演的「金牌師爺」角色八面玲瓏，既是「財神」為律師樓搵生意，亦為律師出謀獻策，與林夏薇、張頴康、黃嘉樂發展一段感人的友情歲月，各人互相扶持。他與夏薇更是繼當年的《寒山潛龍》後再合作兼首演情侶，馬國明說：「希望畀到觀眾新鮮感，我哋嘅感情都好多波折，係一點一滴去感動觀眾。」他又指今次與笑點低的夏薇合作相當開心。

而飾演律師的夏薇在法庭上舌劍唇槍，因而有「滅絕師太」稱號，不過在家時卻是愛煲劇的宅女，更是堂哥林峯的「鐵粉」。新劇法律對白多多絕對是考驗視后的腦力，她笑說：「考腦力同努力，好多時一次過要講幾頁紙對白，仲要好果斷去爭辯，每日都狂背，就算瞌埋眼都喺個腦度重溫緊啲對白，當時真係要食核桃補腦，係好新嘅突破。雖然辛苦，但都增值咗自己，喺唔同範疇學到新知識。」她又多謝馬國明相信女性的直覺，信任她設計的溫馨場面，拍攝時默契十足。至於扮演口窒窒大狀的張頴康，得到「釘官」蔣祖曼垂青。

石敢當重遇馬季

另外，胡鴻鈞與劉佩玥會為為劇集特別演出，網民看到馬國明和胡鴻鈞《降魔的》「馬季與石敢當」組合重聚均感到期待，而視帝陳展鵬劇中亮相亦有「彩蛋」。

丁子朗拍咀戲被何依婷「嫌棄」

何依婷、丁子朗、容天佑於劇中屬律師樓的新世代，充滿活力。飾演秘書的依婷心地善良，與子朗、容天佑屬同事兼好友，後來與子朗撻着，2人開拍不久便要拍攝咀嘴戲，子朗笑言被依婷「嫌棄」，依婷則笑言：「唔係嫌棄，係怕醜，因為場戲係頭幾日拍，自己好慢熱，後來就熟落好多。」

依婷今次扮演省鏡秘書，戲份相對律師、師爺角色輕鬆，但外表斯文溫柔的她原來牙尖嘴利，她說：「我中學、大學都係辯論隊成員嚟，希望將來有機會演律師。」