【是日通勝】

農曆閏二月十七

癸卯年 丙辰月 乙未日

吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、晚上9時至11時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：飾垣、結網

忌：交易、移徙、栽種

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：3、13、23

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：判斷力弱，做事勿分心，以免招致金錢損失。

金牛座：財運相當差，易因面子問題吃虧，凡事小心！

雙子座：運勢墊底但絕非世界末日，對自己要有信心。

巨蟹座：愛情運好到極，佩戴藍水晶可望旺上加旺。

獅子座：事業運較好，宜放下兒女私情，專注工作。

處女座：若身邊人不是你杯茶，斬纜對雙方都有好處。

天秤座：運勢不佳是暫時性，快把負面想法拋諸腦後。

天蠍座：幸福不是必然！感情關係是需要用心經營的。

人馬座：有洞悉潛在問題的眼界，事業發展將有突破。

山羊座：事業發展如魚得水，惟回報有可能不似預期。

水瓶座：愛情運非常好，主動示好有望打動心儀對象。

雙魚座：爭取好姻緣要靠自己，佩戴水晶可增強魅力。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）牛 財運差

鼠：壓力沉重，工作進展不順，易發生意外。

牛：是日沖煞，財運欠佳，提防入不敷出。

虎：春風滿面，魅力十足，易博得異性好感。

兔：眉精眼企，能攻善守，謀事無往而不利。

龍：工作運超強，可把壓力轉化成推動力。

蛇：心不在焉，無法靜心工作，極易撞板。

馬：獲貴人全力支持，適合與人洽談業務。

羊：受負面情緒困擾，容易被捲入是非中。

猴：單身者加把勁，易跟心儀對象修成正果。

雞：言行有說服力，有利做生意，成功在望。

狗：身邊多小人，凡事多忍讓，謹言慎行。

豬：虛心向前輩請教，可於工作上取得佳績。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

人旺宅 宅旺人

每個人都希望得到外來的力量，幫助自己得到想要的東西，討厭的事項最好遠離。風水就是有這種力量，所以中國幾千年來，風水文化深深刻入人心。

風水家宅旺起一家人，大家易明，也是正常的思考，縱使不信風水的人，也會明白。但人的力量，可以改變一間風水差的家居，令外人覺得這個人的家宅風水好好。若站在風水立場，這宅不是好風水，但宅中的主人偏偏事業錢財興旺，這就是「人旺宅」的道理。

「人旺宅」通常出現富貴人家的後代，或者是名震天下的人，這兩類人就是有能力旺起風水差的家宅。富後代，他的家族祖業已是穩如泰山，年年月月收租收息，就算家宅風水如何差，都不影響其富貴的生活。

名揚香江的人，無論搬到甚麼風水的家宅，香港人都認識他，因他是行業中的表表者，風水好壞，對其事業錢財影響不大，影響的是其他生活上的問題，但外人都不太在意。如他未出名，風水差的家宅不會令其發迹，只會在風水好的地方成名，再搬遷，才可以有「人旺宅」的情況出現。人旺宅，雖然說明此人的八字命運強，但畢竟有其條件，人選擇「宅旺人」才是王道。