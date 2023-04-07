王菲暗撻富貴歌手　胸壓膊頭合照洩蜜：佢好有才華

前港姐王菲與初戀男友分手逾年，去年跟唱片公司太子爺兼歌手張子丰拍劇日久生情，已暗撻大半年。兩人愈愛愈高調，近日經常「連體」出動，人前人後表現親密。雖然王菲為保愛苗否認戀情，但對男方有讚冇彈！

2019年港姐亞軍王菲樣子甜美，當選不久已獲無綫安排拍劇，首部劇集《刑偵日記》演袁偉豪前妻，已被網民讚演得自然。劇接劇的她與相戀6年的初戀男友想法愈走愈遠，最終敵不過「港姐分手」魔咒，兩年前斬纜收場。

回復單身的她專注事業，鮮有傳出緋聞，不過原來她已靜悄悄發展新戀情，暗撻曾與陳瀅及蔡思貝傳緋聞的唱片公司太子爺兼歌手張子丰大半年。據知，兩人去年拍劇集《法言人》朝夕相對，男方不時獻殷勤，很快便打動王菲的芳心。起初他們有共識低調處理戀情，惟後來愈愛愈高調，經常孖咇出席友人聚會，即使有圈中人在場，兩人亦毫不避忌有親暱舉動。

張子丰：佢性格好好

去年底張子丰舉行連場生日派對，王菲如女主人般在場打點，影大合照時更胸壓男友膊頭，男方亦不避謙於社交網上載照片。近日一個私人活動上，王菲更挨住男友甜笑影相，明顯愛得甜蜜。

王菲受訪時例牌否認戀情，指與張子丰是很好的朋友，因大家有很多共同朋友才經常碰面，不過激讚對方：「佢對身邊朋友好好，有才華兼工作認真，對我都好細心。（準備接受新戀情？）有合適嘅人都會想嘗試發展。」相反張子丰大方得多，未有否認戀情之餘，更說：「大家成日一齊同朋友見面，互相了解下。（覺得王菲點？）佢性格好好又易相處，非常善良同好乖。」