東方日報C1：傳獲科水百萬挽人氣　姜濤生日攻陷馬場

男團MIRROR成員姜濤因腳傷一度變「脹爆姜」，「人氣王」地位被隊友Anson Lo威脅。近日有廣告商豪花7位數贊助馬會盃賽，邀請當紅「鏡仔」演出，由於活動當日是姜濤生日，故他呼聲最高。屆時他如果現身，必定攻陷馬場，一洗頹風！

MIRROR成員姜濤與Anson Lo經常被外界拿來作比較，日前他們演出西九戶外音樂節時，大批「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）於Anson Lo表演時拉隊離場，被大批「神徒」（Anson Lo粉絲暱稱）狂轟欠團魂，雙方粉絲掀罵戰！

姜濤早前因腳傷休養，有指停工多時致身形脹爆，今年1月出席叱咤頒獎禮後休息兼努力減磅，人氣大受影響。反觀Anson Lo就愈戰愈勇，努力經營社交平台，粉絲人數早已跑贏姜濤，早前更有市場研究報告反映去年計算社交平台的品牌內容廣告總銷售額，Anson Lo排第3位，是MIRROR吸金量最高的成員，姜濤則只排第6位。加上Anson Lo早前推出的新歌《Money》MV大獲好評，近期風頭可謂一時無兩，分分鐘取代姜濤成為MIRROR一哥！

「姜糖」應援大陣仗

昨日有消息指跟MakerVille「同宗」的保險公司豪擲7位數贊助馬會的冠軍賽馬盃，並邀請一位人氣極高的「鏡仔」入場，姜濤、Anson Lo、Edan及Ian等「上弦成員」自然呼聲最高。由於該賽馬盃將於4月30日在沙田馬場舉行，而當日正是姜濤的24歲生日，故獲邀嘉賓很大機會就是他。「姜糖」向來緊貼偶像行蹤，若當日姜濤現身，勢必攻陷馬場，絕對是他挽回人氣的最佳時機！

而近日「姜糖」為了「姜濤誕」花盡心思，除了逼爆商場購買偶像生日的精品外，又打造電車應援，後援會在社交平台上發文：「為各位姜糖預備咗生日應援——2架全新姜姜專屬電車『姜濤號』，將游走港島！今年更加加碼有2架，所以多咗機會畀大家捕獲到，等大家可以喺『姜濤灣』坐住『姜濤號』打卡，慶祝姜姜生日！」

演技不及「死敵」

另外，近日姜濤為廣告商拍攝有關「關懷」的宣傳短片，片中他細心聆聽粉絲心底話，但被指演技麻麻。Anson Lo則為另一廣告拍攝多個虛擬動作，相當入戲，不少網民指他的演技比姜濤優勝，曾揚言將來想只做演員的姜濤，真的要在演技上下苦功！

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