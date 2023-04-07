綠茶的奇妙功效　有助瘦身因為……

【特約報道】「綠茶婊」這個潮語流行多時，意思是指女生外貌清純、樣子楚楚可憐，看似清純無比，實質工於心計、思想拜金、生活糜爛、周圍收兵。其實我一直也很不解，明明綠茶是很健康的飲料，為何會與負面的「綠茶婊」扯上關係。

其實綠茶只是一個統稱，綠茶還會細分為抹茶、煎茶及焙茶，綠茶一般用茶樹的新鮮葉子，當中包括龍井、碧螺春、蒙頂茶等，也是綠茶的一種。綠茶經過殺青、揉捻、乾燥製成，由於沒有發酵過所以保留了最多的茶多酚，並含咖啡因、茶胺酸、維生素和多種有機活性物質，對於防癌、護心、降膽固醇、紓壓、瘦身都有很大幫助。

早就有科學實驗證實，茶可以幫助脂肪氧化代謝、抑制消化酵素作用、使脂肪不易堆積，正正是因為茶裏的茶多酚。 茶多酚是阻止進食後食物的熱量轉化成人體脂肪，並不是消去本身身上的肥肉。所以正確來說，綠茶是阻止脂肪形成，而不是減掉脂肪。

畢竟我是個美容瘦身達人，除了看到綠茶能瘦身，我知道綠茶更有美容功效。綠茶中的兒茶素能有效清除人體自由基，抑制皮膚線粒體中脂氧合酶和脂質過氧化作用，從而達致抗衰老效果。此外，兒茶素可以抗氧化，達到抗發炎，以及改善不同肌膚問題，如皮膚老化、皺紋、細紋、黑眼圈等等，甚至控油防粒粒。

要達到更佳效果，記得要飲天然沖泡的綠茶，那些樽裝綠茶可能加入了不少糖分或其他化學物質，揀綠茶時要留意了。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。