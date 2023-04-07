《百想》候選名單曝光　宋慧喬與朴恩斌爭視后

韓國演藝盛事《第59屆藝術大賞》將於4月28日在仁川市舉行，候選名單於今日（8日）公開。

電視劇部門方面，女星宋慧喬主演的人氣劇集《黑暗榮耀》與《我的解放日記》、《我們的藍調時光》、《非常律師禹英禑》及《小女子》角逐「作品獎」，宋慧喬亦憑《黑暗榮耀》劇與《非常律師禹英禑》的朴恩斌、《我的解放日記》的金智媛、《王后傘下》的金慧秀及《安娜》的秀智爭奪視后殊榮，角逐視帝的則包括《我的解放日記》的孫錫久、《我們的藍調時光》的李炳憲、《財閥家的小兒子》的李聖旻、《浪漫速成班》的鄭京浩及《賭命為王》的崔岷植。

《黑暗榮耀》的朴成勳與《非常律師禹英禑》的姜其永有份爭「最佳男配角」，《黑暗耀》的林智妍與廉惠蘭就同樣成為「最佳女配角」的候選人，而《黑暗榮耀》的編劇金恩淑則與《非常律師禹英禑》的編劇文智媛爭奪「最佳劇本」。

電影部門方面，男星李政宰憑他首部執導的電影作品《Hunt》角逐「作品獎」和「最佳導演」，名導朴贊郁亦憑他的作品《分手的決心》角逐「作品獎」和「最佳導演」，影帝宋康昊憑《孩子轉運站》與《Hunt》的鄭雨盛、《分手的決心》的朴海日、《犯罪都市：極拳執法》的馬東錫、《晝盲神探》的柳俊烈角逐影帝，湯唯就憑《分手的決心》與《下一個素熙》的裴斗娜、《公寓裡的兩個女人》的楊末福、《人生真美麗》的廉晶雅及《格殺福順》的全度妍爭影后。