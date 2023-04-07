復活節外遊打卡　這樣穿最有Feel

不少人趁着這數天的復活節假期，到外地遊玩鬆一鬆！相信這一次旅行也是大部分人在開關之後的第一次旅行，既然是這麼重要的日子，一身打扮又豈能馬虎？一於參考以下的小貼士，搭配出有特色的造型，令打卡照更添假日氣氛！

必備連身裙與白Tee

每次外遊總會到很多景點打卡留念，所以帶甚麼服裝出遊都令人大傷腦筋。與其帶太多令行李超重，不如精挑細選揀啱先帶。一件素色又百搭的連身裙可說是女生外遊的最佳拍檔，時尚品牌Love, Bonito今季有不少輕便舒適又慳行李箱位置的連身裙，採用簡潔剪裁及清新色調設計，配以薄身通花喱士布料及荷葉邊細節，讓女生遊玩也能美出新高度。至於男生則不妨多帶一件白色Tee同行，因白Tee可搭配夏威夷衫或針織外套等不同服飾，讓男士在不同景點都能輕鬆切換不同衣着風格，以不同造型打卡。

色彩繽紛親子裝

復活節適逢潮濕多雨的季節，為免突如其來的天氣變化影響度假心情，一於帶備色彩繽紛的乾濕褸，在天色陰沉或下雨的一刻穿上，為自己轉換心情。AIGLE今個春夏推出了一系列色彩鮮艷的防水親子裝，當中的童裝潑水拉鏈外套以再生纖維物料製造，袖口加入標誌性的雙白間反光條紋，且備有便攜的收納小袋。而男女裝款式防水外套則防風兼透氣，並採用流行的短身設計，方便易穿着之餘，也輕易凸顯曲線，為造型加分。

雨天着連帽雨褸

如果目的地適逢下雨季節，不知道應否帶遮出街的時候，可全身換上防水裝備。一件長身剪裁的連帽雨褸配長雨靴就最無敵，能避免身體被雨水沾濕。大家若想在一眾黑白灰色衫之中突圍而出，可穿上透明雨褸，透出底層衣物顏色與剪裁，便能令一身Travel Look更搶眼。