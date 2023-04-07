復活節朱古力　好玩好食

無論是用作禮物，又或是主題派對裝飾，都可以選擇買番盒造型朱古力應節，今年又有很多有趣的主題設計，大家記得落足眼力慢慢揀。

法國殿堂級滋味

相信最多應節朱古力造型離不開蛋與兔，法國殿堂級糕點品牌DALLOYAU今年也為復活節推出多款應節甜點，最搶眼的是由即日起至4月10推出的一套3款的朱古力復活蛋，用上精選法國頂級朱古力並以全人手製作出兔子造型、蜜蜂造型與天使造型的精緻朱古力。兔子造型可愛萌趣，牛奶朱古力香氣十足，小朋友必Like；而蜜蜂造型夠晒高貴典雅，外層是66%黑朱古力，香醇而甘甜；天使造型則時尚吸睛，帶焦糖香氣的32%白朱古力外層香甜美味，拍照打卡都一絕！品牌同步推出期間限定的櫻花士多啤梨蛋糕（原個及件裝），士多啤梨慕絲外層內藏櫻花茶葉、櫻花豆蓉及鹽漬櫻花醬製成的奶油及士多啤梨醬，配上白朱古力脆脆及杏仁海綿蛋糕，糅合莓果與櫻花的清甜與芬芳，粉嫩優雅。

皮埃蒙特風味

以往選購的朱古力復活蛋，敲開內裏都是空心，味道也較單調，Venchi今年推出的復活節朱古力蛋系列2023，就以皮埃蒙特甜品作靈感打造不同口味，手工榛子餅乾黑朱古力蛋無麩質皮埃蒙特餅乾，焦糖榛子朱古力蛋配焦糖皮埃蒙特榛子餅乾，Cremino1878朱古力蛋是白朱古力配皮埃蒙特榛子醬，另一款純素版的Cremino特濃黑朱古力蛋，以黑朱古力和皮埃蒙特榛子、杏仁醬作配搭，同樣美味。其他還有手工原粒榛子牛奶或黑朱古力蛋、手工原粒榛子鹽味果仁白朱古力和手工焦糖鹽味杏仁黑朱古力蛋等。除此之外，品牌亦有農場朱古力系列、傳統鐵罐和春日小兔鐵盒等，任君選擇。

限量彼得兔

兔子的造型多變，還有很多膾炙人口的角色。Charbonnel et Walker在這個復活節推出2款限量彼得兔Peter Rabbit 復活節朱古力，書本形盒子內是牛奶和白朱古力。另一款牛奶朱古力以經典角色造型製作，可愛美味。品牌亦供應4款復活節朱古力蛋禮盒、復活蛋形松露朱古力盒和迷你版朱古力蛋和小兔等，總有一款合你心水。

彩蛋DIY

來到復活節，想和小朋友來個開心親子時光，不妨一齊玩。 agnès b. CAFÉ & agnès b. DÉLICES今年以象徵新生命的兔子作主題，打造出不同造型和口味的朱古力、糖果和蛋糕，當中的朱古力巨蛋，蛋罐以身穿品牌經典開襟外套的法國兔子作主題圖案，內有朱古力小脆蛋或雜莓燕麥朱古力脆餅。另外還有各款口味的朱古力小脆蛋、朱古力磚和棉花糖朱古力棒等，造型同樣精緻。在這個4月，品牌和本地藝術家合作，推出復活彩蛋DIY限量套裝，利用朱古力顏色筆為復活蛋添上姿采，每售出１份套裝，品牌會捐HK$5俾指定關顧流浪及被遺棄動物的本地慈善組織，相當有意義。

魔幻馬戲團

來到春日和復活蛋， 都以繽紛色調作主角，港島香格里拉在這個節日以馬戲團作主題設計一系列朱古力，當中有宏偉的旋轉木馬、魔幻舞台、繽紛氣球大炮、歡樂小丑和魔術師等，每款都相當吸睛。至於九龍香格里拉則以春日花園作主題，打造出林為主題的朱古力禮品及蛋糕,為小朋友們帶來驚喜和歡樂。其中包括叢林之花、恐龍朱古力蛋 及可可豆朱古力蛋 、魔法復活兔、趣致小公雞和活潑復活兔等，讓美食洋溢春日感覺。

3D動物系列

兔子或小雞以外，還有很多動物輪住出場。Marks & Spencer於4月推出3D動物朱古力限定系列，包括臘腸小狗、鬈毛狗，還有威武的霸王龍、攪鬼的奇基塔雞和小兔查理。另外，品牌還有至尊朱古力十字包、朱古力蛋和其他造型朱古力，小朋友最鍾意。

古董蛋模

吃復活蛋傳統由來已久，朱古力蛋的造型設計愈見精美，Fortnum & Mason推出的Decorated Easter Egg Trio內的3隻復活蛋以古董模具手工製作，再加糖花裝飾，打開外殼會見到牛奶和黑朱古力動物造型零食，另一款Happy Bunnies Milk Chocolate Easter Egg，金箔朱古力內是4隻手工朱古力兔子，配上特別調配的復活節茶葉包的茶湯品嘗，恰到好處。於現時至4月10日，歡迎大家找出店內隱藏的巨型復活蛋，找到有機會得到驚喜禮物。玩到攰還可以到餐廳，飽嘗節日下午茶或多款春日限定的蘆筍菜式，延續開心時刻。

破殼而出

小雞孵化的過程，本地小朋友應未見過。當文歷餅店 by DOMINIQUE ANSEL推出的一盒6隻朱古力慕絲小雞，猶如雞仔正在破殼而出，入口吃到朱古力脆脆和曲奇，玩味又得意，溫提大家，千萬別吃掉蛋殼呢。另外，店子亦推出十字包和青蘋果麻糬包，同樣美味。

選擇多多

復活節主角雖然集中在兔子和雞仔，但每隻小動物的設計都可以天馬行空富趣味。 Schoggi Meier今年推出的主題系列有好多選擇，富動感的敲敲復活蛋有椰子味小兔、杧果熱情果味小雞、紅蘿蔔造型朱古力及復活蛋 ，敲開後可品嘗迷你棉花糖。造型朱古力有兔兔博士、灰色小兔等不同顏色和造型，再加上嬌俏的鴨小姐，以及各式各樣的朱古力棒棒糖，必定令大家好歡欣。

閃閃亮片

別以為朱古力蛋只是小朋友專利，比利時品牌GODIVA近日推出全新春季限量系列，除有櫻花形鹽味焦糖、心形覆盆莓白朱古力，還有覆盆莓黑朱古力、榛子牛奶朱古力、餅乾慕絲牛奶朱古力等迷你復活蛋，最令人眼前一亮是期間限定春季復活蛋形朱古力禮盒，復活蛋表面布滿色彩繽紛的珠片和花瓣裝飾，內裏有5款口味的迷你復活蛋，食完還可以留下來作首飾盒子呢。