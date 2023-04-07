鍾培生遭網紅爆有不尋常關係　力斥對方講大話已報案處理

「富三代」鍾培生感情生活豐富，近日有直播網紅Ashley爆料，稱與鍾培生有感情轇轕，自言被對方暗戀及纏擾12年，但又同時力數對方與「賽馬女神」莎拉關係非比尋常，暗示2人有性關係，甚至指控女方拜金、有不正當職業、以肉體換取工作等，甚至羞辱莎拉：「等失業兼吃屎吧」，又指曾多番被鍾培生詆毀、侮辱，包括被形容為「拿不出去任何公開場合的人」等，令佢受到「頂級侮辱」。

事件引起網民關注，但由於Ashley行文詞不達意，被網民指冇條理、有「語癌」，笑指「難怪不能帶去公開場合」，又指單憑其片面之詞，不能證實鍾培生與莎拉的關係。主角之一的莎拉將有關貼文轉發至社交網限時動態，坦言感到疑惑，又轉貼與鍾培生的短訊內容，當中鍾培生回覆她指：「我去咗報警，我見都未見過佢，你都好慘。」對此，鍾培生又再發文，直指對方借佢上位：「呢幾年香港無論係男定女，我認識的或素未謀面的都可以冇相、冇合照、冇我聯絡方式，冇對話紀錄講句鍾培生就可以上新聞。回應又變咗條真新聞，完全唔理又變咗身有屎，究竟係關注嘅白癡定係我討論價值真係咁高？但我又睇到部分留言話完全唔想見到我，我都分唔到係前者定後者。」