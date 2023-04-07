Lamborghini Revuelto混世牛魔王

告別純V12動力的Aventador「大牛」之後，林寶堅尼(Lamborghini)為車迷帶來一款搭載革新性動力架構的混世「大牛」，指的就是坐擁1,015CV綜效馬力、完成0-100 km/h加速僅需2.5秒的V12插電式混能超級跑車Revuelto。

全新Revuelto是繼Sian之後，林寶堅尼推出的第二款混能超跑。不同的是，Sian是48V輕混能，而Revuelto則是插電式混能。車載由一具堪稱是林寶堅尼史上重量最輕、動力最強的全新V12引擎、2前(各220kW, 350Nm)1後（110kW, 150Nm)電馬達及首次適配在林寶堅尼V12跑車上的八前速雙離合器波箱結合而成的混合動力架構，綜效馬力輸出達1,015CV。碳纖維和輕質材料在車上廣泛使用，淨車重1,772kg ，實現1.75kg/CV該品牌有史以來最佳重量馬力比。0-100km/h 及0-200km/h加速分別僅需2.5秒和小於7秒，極速逾350km/h。得益於引入了電驅動扭力矢量分配系統，四輪驅動可在純電零排放模式下使用，確保在賽道和日常駕駛中都能展現其強大實力。

置於車底中央通道內的的4500W/kg高動力密度鋰離子電池組，內含總容量為3.8kWh的軟包電池，若通過7kW家用交流電或充電樁充電，約30分鐘可充滿；亦也可通過從前輪回收煞車能量或直接從V12引擎為電池充電，僅需6分鐘便充滿。配合3種全新專屬駕駛模式Recharge(充電)、Hybrid(混能)和Performance(性能)，它們與Città（城市）、Strada（道路）、Sport（運動）和Corsa（賽道）模式組合，可在重新設計的軚盤上通過兩個旋鈕進行選擇，根據實時路況和公路或賽道等不同道路類型，實現共13種凸顯Revuelto不同個性和駕駛潛力的動態設定，包括以純電零排放的四輪驅動模式行駛。

從航空學吸取靈感進行新型底盤研發的全新「單體式車身」，除了完全由多技術碳纖維打造的單體式車殼外，其前部結構更起用以鍛造複合材料技術製成的100%碳纖維，底盤重量較Aventador輕10%之餘，抗扭剛度更達40,000Nm/度，較Aventador提升逾25%之多，成就更勝Aventador 的動態駕駛性能。為確保在所有駕駛條件下都能獲得最佳空氣動力性能，新的主動式尾翼配合新開發的執行器，既能自動根據駕駛模式和動態於3種不同展開程度（包括：確保最少阻力的關閉狀態、高下壓力的全打開狀態）自動調節，也可由駕駛者根據個人偏好通過軚環上的專用旋鈕手動調節。

規格表

車型：雙門雙座位混能跑車

動力系統：6.5L V12自然吸氣配3具電馬達（2前1後）

綜效馬力：1,015CV

傳動：8前速雙離合器

驅動：中置引擎、四輪驅動

0~100km/h：2.5秒

0~200km/h：少於7秒

極速：逾350km/h

車身體積：4,947×2,033×1,160mm（長×闊×高）