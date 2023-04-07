靠拍港產片出位？荷里活「御用日星」真田廣之擔正美劇重拍《大將軍》

日本男星真田廣之先後與湯告魯斯（Tom Cruise）、畢彼特（Brad Pitt）以及尊尼特普（Johnny Depp）3大男星合作拍戲，而最近他就與另一「荷里活男神」奇洛李維斯（Keanu Reeves）在《殺神JOHN WICK4》（John Wick Chapter 4）中再度合作。

真田近日受訪時表示自己是《殺神》系列的Fans除了在戲院買飛入場睇過頭3集之外，他亦表示自己也有睇過奇洛的所有作品。獲邀接拍《殺神4》之時他就好快答應。除了大談新作之外，真田廣之亦表示自己是「工作狂」，過往在日本生活時好享受不停工作1年沒有放假的日子，但到了2005年他移居洛杉磯後「開工」變得愈來愈難。他說：「我從未試過有咁多空閒時間，但我需要呢啲時間開始學英文，之後就去試鏡同開好多次會。」

繼《殺神4》之後，真田廣之透露獲電視頻道邀請首度拍美劇，劇集已拍攝中。劇集以名小說《大將軍》（Shogun）改編，早於80年代已拍過劇集，今次將會是新版本。真田將會在劇中飾演男主角「虎長將軍」，除了主演之外他亦兼任監製，他形容今次是美夢成真感覺有如「重生」。完成《大》之後，他透露將於6月開工拍攝新片。

真田廣之靠拍港產片成名？

現年62歲的真田早於60年代出道拍過不少劇集及電影，直至1982年他獲吳思遠邀請來港拍攝動作片《龍之忍者》同片還有李元霸，從此打開國際市場！1986年他再獲邀拍攝港產片《皇家戰士》，與楊紫瓊並肩作戰。而2005年他亦在華語片《無極》擔任男主角。 除了《皇》之外，真田與楊紫瓊在英國科幻電影《太陽倒數》（Sunshine）再度合作。此外，真田亦有參與《火拼時速3》（Rush Hour 3）演出於片中與成龍決一死戰！