余香凝有信心奪「最佳女配角」：已經諗好致謝詞！

藝人余香凝（Jennifer）與妹妹余潔滢（Zoe）今日（7日）出席慈善跑，Jennifer表示平日有跑步習慣，笑指與老公一起跑會更有動力：「如果我自己跑，可能2公里就會覺得夠，想返屋企。但同老公跑佢唔會等我㗎，結果我要一直追住佢，試過追追下追咗10公里，哈哈。」她表示很佩服馬拉松選手，將來有機會也想挑戰賽事，但先要待女兒長大一點。而妹妹Zoe則表示以往會與家姐一起跑步，但自對方結婚後，已沒有再一起跑，家姐Jennifer即踢爆她懶練習，Zoe就笑指對上一次跑步是在日本，全因當日吃得太多美食，才以跑步機幫忙減低罪惡感。

憑電影《緣路山旮旯》入圍《第四十一屆香港電影金像獎》最佳女配角的Jennifer，表示對獎項有信心︰「一定要對自己有信心，對其他獲提名嘅演員都有信心，已經諗好致謝詞，上到台講當然最好，就算冇機會都會喺社交網講。」她直言睇好對手王菀之：「無論喜劇、正劇都演到，係個好犀利嘅演員。」她表示自己也喜歡演喜劇，因整個拍攝過程也充滿歡樂。

至於同場的林奕匡則笑言年紀大了，近年以跑步練氣：「以前好唔鍾意，但依家會經常跑步鍛煉心肺功能。（同太太李靄璣一齊跑？）間中都會，佢都鍾意運動，不過跑步會覺得悶，佢鍾意打羽毛球。」