放假試新嘢！東瀛特色好滋味

日本菜素來是不少巴絲打至愛的菜系，好多日菜餐廳更會不時推陳推新搞搞新意思，好似最近就有間位於百年建築內的日本餐廳於店內開設居酒屋，添加飲食「味」力；亦有北海道超人氣湯咖喱名店遠洋搶灘，宣布將登場香港，為大家帶來當地人氣菜式。

百年建築古風盎然

位於灣仔一座百年歷史老唐樓內的Maison Meiji，早前開設居酒屋，內裝秉承餐廳的明治維新的創作靈感，走明治時代「和洋折衷」建法，貫徹明治時期把西日兩種文化完美融合，雲石枱及高身木櫈家具，將典雅的紅黑白拼花馬賽克地磚配紅白色法式窗戶，營造出優雅氣派。食物方面，有前菜、串燒、串揚、煮物等，更有多款日本鄉土料理，好似引入青森帆立貝麵豉煮蛋、秋田奶油芝士配煙熏黃蘿蔔、名古屋豬大腸土手煮、大阪味噌牛筋等。不要錯過的還有多款串燒與燒物，好似免冶雞棒、燒新鮮雞子等，佐酒一流！

北海道超人氣鮮味

去過北海道的巴絲打無不食過當地名物之一的湯咖喱，其中有北海道No.1美譽兼獲獎無數的「Suage北海道湯咖哩」將於6月搶先登陸旺角。餐廳湯底秉承總店，採用日本自家農場的原材料，提供10種主菜、細分99級辣度的3款湯底，搭配不同款式的肉類、時令蔬菜與海鮮，炮製出鮮野菜盛湯咖喱、炙燒豚角煮湯咖喱、原隻脆雞髀湯咖喱及脆皮雞腿肉串野菜湯咖喱等，帶來豐富獨特的北海道人氣滋味！香港分店開幕時更會推出多款限定菜式及優惠，想攞盡着數搶先試就不要錯過了！