香港洛杉磯攜手　打造首部原創雙語劇集《Cross My Mind》

myTV SUPER和來自美國洛杉磯的 Wong Fu Productions打造首部原創雙語劇集《Cross My Mind》，並將於4月16日正式播出，myTV SUPER節目創意主任Thomas Lo與Wesley Chan各自擔當兩地的導演，並由香港演員陳明憙Jocelyn、韓裔美國演員Nathan Ing主演，並由車婉婉、胡渭康、Christina Colgan、Hugh Tran、Rohan Gupta、黃碧蓮Linna、Michelle Park聯合演出，更有陳凱琳等驚喜客串。故事講述兩個分別居住香港和洛杉磯的年輕人通過超自然的神奇相遇，互相傾聽、陪伴並獲得成長的故事。

身為myTV SUPER原創內容主管林肯說希望通過與海外合作的方式，製作英語/廣東話雙語劇集，為觀眾提供更多元化的觀看體驗，而Wong Fu Productions成為myTV SUPER Original首次海外合作的對象。

Wong Fu Productions是成立近20年的美國獨立製作公司，主要在自己的網站等平台頻道發布原創作品，其短片頻道擁有超過300萬訂閱數，最熱門作品更有超過2000萬的播放次數。身為Wong Fu Productions創始人之一的Wesley Chan，說是次合作「這是從未想過會發生的事」，在美國長大的他，無綫的節目也是其童年回憶，更說：「談到亞洲文化，就不得不提TVB」。拍攝期間正值疫情，Wesley坦言曾因而有所卻步，但最後仍接受邀請：「這次合作是一個挑戰，但也正是令我們想要堅持下去的原因。」