本日日本：便利店聯乘抹茶老店　16款甜點吃不停

日本連鎖便利店FamilyMart又有新品推出，今次是一系列抹茶甜品，更邀請到有450年歷史的京都宇治抹茶名店「上林春松本店」監製，推出名為「謹製宇治抹茶」的系列，共有16款職人等級的抹茶甜點，綠茶控必定為之瘋狂！喜歡濃厚抹茶的朋友不可錯過「法式抹茶生朱古力糕」，以京都產抹茶與白朱古力製成的凍糕口感非常綿密濃郁，令人欲罷不能。還有加入北海道產馬斯卡彭軟芝士的「宇治抹茶Tiramisu」，是抹茶與鮮忌廉及芝士完美結合。另一款很吸引的是「宇治抹茶忌廉大福」，煙韌的麻糬皮包著香濃抹茶及忌廉，甜而不膩，一口吃下好滿足。超人氣的FRAPPE冰沙系列今次也推出了宇治抹茶口味，將抹茶加上牛奶打成冰沙，茶香與奶香同樣濃。此外還有幾款包點，當中的「宇治抹茶銅鑼燒」十分吸引，柔軟餅皮中夾着入口即融的抹茶餡，一咬下茶香四溢，而「宇治哈密瓜麵包」有著抹茶醬和抹茶鮮忌廉餡，配搭鬆脆麵包皮外層，超級美味。