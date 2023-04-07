鍾舒祺音樂劇分飾三角　前輩雷有輝謙稱是小師弟

由雷有輝、應智越（細貓）、Tony Huen@Pandora、鄒旻諾、鍾舒祺、陳伊霖、梁雪瑤、MC HOI及鄧沛楠演出的原創音樂劇《得個夢。冇銀用》，將於6月於灣仔藝術中心公演7場，重新演繹40年前由雷有輝參與和唱的經典廣告歌「斬料、斬料、斬大嚿叉燒」，憑歌寄意帶出《得個夢。冇銀用》劇中的重要信息。今日（7日）眾人為音樂劇舉行發布會。身為前輩的雷有輝笑指自己是小師弟，希望能跟大家擦出火花：「我角色係冥通銀行CEO，只要畀得起錢，我就會幫佢哋彌補生前嘅遺憾。」他指自己為客串性質，更稱呼鍾舒祺為「Sukie姐」，即令對方尷尬起來。

而有拍電影及電視劇經驗的細貓，坦言首次演舞台劇感覺緊張：「唔同拍電影，冇得NG，加上角色係一個花花公子，性格同我完全相反。（現實唔想做花花公子？）太多女朋友太危險，我淨係希望專注做好音樂。」

至於劇中演三個不同角色的鍾舒祺，分別飾演太太、母親及細貓的其中一位女朋友，直言甚富挑戰性，她説：「演老婆角色其中有場要鬧老公追夢冇用，不過現實生活我係唔會咁樣鬧老公。」音樂劇已開始圍讀，談到公演期間有一日演兩場的情況，細貓直言已經開始做健身保持狀態，故不擔心會體力透支。