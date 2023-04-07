許冠傑紅館騷開鑼　許氏家族撐場大陣仗

歌神許冠傑（Sam）7場《許冠傑此時此處演唱會2023》今晚（7日）假紅館開鑼，現年74歲、在樂壇䇄立超過半個世紀的Sam，今次演唱會為紀念廣東歌50周年，對廣東歌熱誠不變。

開騷前阿Sam與主辦及幕後工作人員，在紅館後門外進行拜神儀式，有大批歌迷在欄杆外歡呼，而親民的Sam拜神後，更走近歌迷與他們握手和簽名，非常熱鬧，而昨日許氏家族亦親臨紅館為Sam綵排打氣，相當大陣仗。

大會將舞台打造成Sam家，既有他喜歡的豹紋設計，又有電視、鋼琴、梳化、浴缸、啞鈴等，從高處望落去，舞台中央是一個巨型黑膠唱片，而舞台頂的大電視則不停回顧Sam以前演唱會舊照，阿Sam在片段中表示自己好鍾意香港，指香港是福地，並介紹鑽石山其成長地，主辦人鄭丹瑞則聲音導航，指阿Sam視歌迷是家人，大家開心分享，傷心會互撐，這幾年好艱難，希望大家在Sam的家放開煩惱，一起度過歡樂一晚。

頭戴豹紋帽的阿Sam穿上黑色閃令令西裝，拉住小提琴型爆登場，一連高唱《印象》、《父親的鋼琴》、《這一曲送給你》時，他走近觀眾席握手。唱完後他說：「多謝弦樂團，等咗7年好開心，今晚有排唱，起碼唱4個鐘。」現場觀眾即報以熱烈掌聲，他續說：「唱歌對人體係首位好處，多唱歌壽命都長啲，延年益壽，今晚要同大家大合唱，疫情呢3年感覺劫後餘生，覺得世界非常之細。」隨即高唱《世界真細小》，當他高唱《阿郎戀曲》時，他又遞咪給歌迷一同合唱。