張艾嘉周漢寧擦出火花　DIY心形燈有含意

女星張艾嘉憑電影《燈火闌珊》不單在台灣金馬獎奪影后，更入圍角逐今屆金像獎最佳女主角，日前她和同片的演員周漢寧接受HOY TV主播王凌燕專訪，暢談拍攝點滴。周漢寧對於被提名角逐金像獎最佳新演員，他說：「我覺得開心是香港愈來愈多新演員，我們一起碰撞，一起擦出新火花。」

《燈》片以霓虹燈為主題，張艾嘉和周漢寧也為角色學習製作霓虹燈，周漢寧更造了一盞送給張艾嘉，他說：「心形內有個S字，概念有點像超人心口的字，即是神奇女俠那樣，亦代表Sylvia，即是張姐的英文名字。（製作困難嗎？）很難，因為有很多你需要當下判斷，玻璃有多溶，你要如何燒，屈多少，所有事項同一時間進行，那是最難的地方。」

張艾嘉大爆周漢寧私下十分頑皮，她說：「他是那種會過來跟你開玩笑，然後自嘲，有很多冷笑話，他說得多我就會翻翻白眼。」周漢寧稱張艾嘉是很有才華的演員及導演，當然要把握機會跟對方閒聊：「那時我有一根白頭髮，打算開鏡那天拔走它，我要找張姐幫忙拔走它，所以事前留着它。」而張艾嘉也會戲弄周漢寧，她說：「有年他來拜年，我告訴他要穿唐裝來。」周漢寧即問朋友借來黑色裙，被張艾嘉取笑似酒樓侍應，她說：「他說：『好吧！那我就斟茶！』然後開始為我斟茶。我們就這樣玩耍，這樣玩耍表示我們在現場有很多默契。」