泳兒晒婚戒照引誤會　關智斌：我仲包定人情

藝人關智斌、李幸倪（Gin Lee ）、泳兒、艾妮、沈震軒，今日（7日）在將軍澳電視城參加新一輯遊戲節目《思家大戰》。泳兒近日在社交post出婚戒照片，又表示「我願意」，引起大家誤會她結婚，完來是美麗的誤會，所講的只是MV情節，除了朋友、連英皇老闆楊受成也「中招」第一時間恭喜她，關智斌說：「我哋大家有個Group，好似第一個恭喜佢係老闆，之後大家就一齊恭喜佢，我都開始包緊人情。」泳兒說：「好多謝大家祝福，冇諗過引起咁大誤會，收到好多電話、訊息，令到我哋全部人都好慌張，好似我首歌《同歸於盡》咁好驚，所以即刻要再出Post，有啲朋友就嬲咗，點解唔係第一個通知佢，老闆就冇嬲嘅，我諗佢都會支持我結婚。」關智斌又指大家已決定在陳家樂婚禮努力搶花球送給泳兒。

講到網民指她慶祝愚人節出現時差，泳兒稱並不是為了整蠱人，只是新歌預告，關智斌則取笑泳兒出Post太過文青，引起誤會，笑言下次由他負責爆出婚訊。她指若然結婚也不會要大家猜估，更會先通知好友，不會再有「狼來了」發生：「第時拍MV都唔敢着婚紗，好驚。」