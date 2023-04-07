江嘉敏自爆買酒遭查身份證　森美：酗酒唔係一件好事

由森美及陳敏之擔任主持的無綫全新遊戲節目《優質服務100 Fun》於明晚（8日）播映，內容以經典遊戲節目《15/16》作藍本，明晚播出的第一集，嘉賓有「服務世一隊」的譚俊彥、陳自瑤及蔣家旻，對戰「笑容滿Fun隊」的何廣沛、陳曉華及江嘉敏，關楓馨及阮嘉敏則擔任「100分鑑定專員」，走訪不同的商店或食肆負責出題。

阮嘉敏去超市使用自助付款機買酒，機器亮紅光時，職員拿出一樣金屬物件，江嘉敏被問到該物件是甚麼時，她自爆：「我都有一次着過紅燈，原來過嚟Check我夠唔夠18歲！」江嘉敏即搭嘴指自己亦有類似經驗，買酒時被查身份證。譚俊彥即笑說：「原來你成日去買酒，係咪呀？」森美再加把口說：「酗酒唔係一件好事。」江嘉敏即解畫：「純粹係有被人問夠18歲未嘅快感！」

另外，當被問到煮煲仔飯時，米和水的黃金比例，陳曉華說：「中途要係咁加水。」森美聞言即說：「呢個係Risotto做法，嗰個係煲仔Risotto！」而關楓馨在錶店見有一部檢查「錶的心跳」的儀器，被問到「錶的心跳」所指是甚麼時，陳曉華回答是機械錶發出的「滴答」聲：「我本身係讀Nursing。」但何廣沛聞竟潑冷水：「唔好再講呢樣嘢，我喺另一個節目畀你跣過好多次！」譚俊彥則自信十足說：「其實係測個錶嘅誤差，點解一隻錶要拎去整，可能係因為入面啲油乾咗，就擺隻錶落呢部機度，測吓每日遲幾多秒鐘。」譚俊彥答得頭頭是道，獲森美大讚有信服力。