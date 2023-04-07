周杰倫香港騷賣小量門票 　騙徒出新招提醒歌迷切勿上當

《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2023香港站》下月初舉行，​​早前門票公開發售秒速售完，有黃牛將門票炒至過萬元，甚至有人竟然推出6萬元包豪華游艇在中環海濱核心範圍外海域睇騷，蒙騙歌迷，主辦單位樂因應太多歌迷仍想撲飛，於完成於指定期限辦理退票及換票手續後，公布尚有小量門票將於4月10日於指定平台發售，並叮囑歌迷在正式公布的官網購買門票，以防受騙！

主辦發言人表示有些不同的黃牛網站，聲稱可以用幾萬蚊買到一張前排門票：「我呼籲大家千萬唔好上當。我哋最近喺驗證回收門票時，發現咗唔同嘅方式造假，包括有啲高招到用真嘅平價門票，改成$1380嘅高價票，所以喺非官方網站購買門券，風險十分高。」

對於最近有不少古古怪廣告出現，有牙醫買了演唱會門票，用作商業廣告，又有包船出海Staycation兼可欣賞周董演唱會，發言人對於這些廣告表示非常震驚，皆因他們並沒有與他們合作，因為香港中環有噪音管制，出海有風聲浪聲，根本是核心外圍的外圍，基本上聽不到，而舞台有不同的設計，外圍難以看清，對於這些廣告招徠公司，現正在跟律師研究法律追究權利。