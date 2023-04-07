工作狂黃妍日本遊兼拍MV　最驚肥得太離譜

歌手黃妍（Cath）舉行完音樂會後，她飛到日本旅行，向來是工作狂的她，更在旅途中趁機為新歌《反烏托邦三部曲》拍攝MV，實行寓娛樂於工作。新歌是一首充滿正能量的歌曲，Cath說：「喺我哋生命裏面，會經常發生好意外嘅事情或困難，然後我哋會幻想發生烏托邦結局，好似會彈出英雄人物，將啲問題迎刃而解，但現實生活中發生嘅機會率少之又少，我哋往往要靠自己去將問題逐一解決，所以呢首歌係想鼓勵大家，不如用自己方法、自己對手建構烏托邦。」

Cath又延續村上春樹的作品《1Q84》，今次她向導演提出加插小說中的角色人物，MV特別到了日本一個和式的房屋去拍攝，她表示很喜歡這安排，她說：「本身係音樂會後放假去日本，但覺得不如順便拍埋MV，因為本身《1Q84》係日本文學，喺MV裏面出現日本畫面，會令件事更加立體，成件事係令我好感動。」

當然工作以外，她也有四處遊歷，不僅遇上天朗氣清的日子可以見到富士山，這趟旅程更遇上櫻花滿開的日子，她開心道：「我喜歡花，但向來唔會特登去外地賞花，所以當去到見到時，就覺得大自然真係好美麗，心情豁然開朗，煩惱冇晒！」

Cath向來為食，今次日本之旅亦吃過不停，最終也增磅了！Cath說：「食咗好多嘢，好彩show前有好好地節食，減得幾勁，所以有Quota喺日本食，但最後都肥咗。都擔心好似上次英國返嚟脹咗幾個碼，所以偶然會喺酒店房睇住網上頻道做運動，先未至於肥得太離譜。」她更說因為這次日本之旅如有食神助，吃到很多美食，所以她決定之後會出Vlog作介紹。