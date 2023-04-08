【是日通勝】

農曆閏二月十八

癸卯年 丙辰月 丙申日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、掃舍、裁衣

忌：安床、理髮、作灶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、18、24

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：努力維繫人際關係，有困難才不會孤立無援。

金牛座：做事無精打采，宜檢討作息習慣，不要熬夜。

雙子座：對伴侶要包容，得勢不饒人會令對方難堪。

巨蟹座：工作效率欠佳，惟有實事求是才可重回正軌。

獅子座：愛情運比較好，處理感情事顯得游刃有餘。

處女座：團結就是力量，多與人合作，謀事易成功。

天秤座：財運相當好，但要保持低調，以免惹人眼紅。

天蠍座：跟身邊人保持溝通，避免小誤會變大衝突。

人馬座：沒必要跟別人比較，相信自己，做好本分。

山羊座：幸運指數排第一，要懂得感恩，忌得意忘形。

水瓶座：健康一般，宜及早做體檢，可防患於未然。

雙魚座：謀事遇阻力，若發現問題一定要問個明白。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）鼠 財運強

（跌）虎 易破財

鼠：獲財神爺眷顧，毋須為錢銀問題而憂心。

牛：工作認真仔細，可於競爭中佔到甜頭。

虎：是日沖煞，易有意外，提防財物丟失！

兔：心情鬱悶，不管做甚麼事都提不起勁。

龍：相約家人朋友出外遊玩，可帶來好運。

蛇：信心十足，有望發揮潛能，不要錯過。

馬：財運不太好，投資易失利，小心被誤導。

羊：處事不驚，面對突發事故仍能冷靜處理。

猴：改善人緣好時機，若有聚會不要推搪。

雞：得到同事或長輩幫助，事業穩操勝券。

狗：同事間出現明爭暗鬥，切勿多管閒事。

豬：身心疲憊不已，複雜工作宜押後處理。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

哪個星座升職最囂張？

有些朋友當升職之後可能變得囂張或判若兩人，哪個星座會有這些情況？

‧獅子座

成功升職後，絕不輕易放過展現個人魅力於人前，更何況是地位不同有高低之分的難得機會，一定會讓全世界都知道。首先謙虛對獅子座來說並不是熟悉的本能，表現囂張反而是按捺不住的事。獅子期望的不僅是別人對他的恭賀，更是大家的讚美，他不會理會升職可能有些人會開心，有些人不開心，但熱愛告訴別人自己的事，在社交媒體大肆宣揚是必然的，都是頗囂張的行為。

‧雙子座

升職後會馬上跟上司同事一起慶祝，因為雙子座的人生就是由不同的人組成故事，所以沒有他人的提拔，升職在他眼中可能不是那般容易，在乎人脈關係的雙子會藉此機會跟上司拉近關係，這在別人眼中看似是囂張的事，但就是爭取上游的更好機會，有口才又聰明的雙子，難得可以感激某某人的提拔，一定要珍惜和及時去做，為未來鋪好路。

‧天蠍座

雖然天蠍座一向低調，內心其實對權力及金錢的誘惑毫無抵禦能力，那份慾望會驅使他更努力向上攀爬。在升職前和升職後的天蠍，態度或許會有所不同，亦要細心留意才觀察到這份變化，始終是權力的遊戲，有權才有力，在他的權力下工作，永遠就是可以話事的那一個，你有多麼不願意都要配合。