馮盈盈底褲笠頭受教零怨言　爬出雪櫃新劇洗底孭重飛

現年28歲的前港姐冠軍馮盈盈長期是話題女王，去年衰自把自為「唔聽教」，辣㷫無綫被掟入「雪櫃」。經過長年被投閒置散，修讀碩士課程消磨時間的她，的起心肝一改其「港女格」，有商有量肯合作，連靚樣都甘願犧牲，終於「出櫃」解凍，順利回歸新劇《逆天奇案2》，望憑一劇大翻身，成功洗底！

憑急轉彎的腦筋及口才，加上樣靚身材正、肯搏又肯露，馮盈盈長年成為廣受網民熱烈討論的話題女王，獲無綫重點力捧的她，全方位滲入重頭劇及大型綜藝節目，拍劇及做司儀雙線發展。當中她、陳展鵬及林夏薇合演的《逆天奇案》成為2021年收視冠軍，大結局收視更衝破30點，劇中她介入陳展鵬及林夏薇的戀情，因而被封為「國民妖精」。花無百日紅，人氣爆燈的她去年傳出衰「唔聽教」，身為「港女」代表的她長期自把自為且屢勸不改，最後因3宗罪辣㷫無綫，包括想公開與主播鄭衍峰的戀情、未經同意自行踩入NFT市場等，被掟入「雪櫃」做「人棄女王」，大幅度削減其工作。

賣口乖表忠心

與無綫仍有長約的馮盈盈，萬料不到要展開漫長的「更生期」，由大騷司儀淪為間中做節目嘉賓，重頭劇更是榜上無名，至去年底才被安排與丁子朗合演新劇《妳不是她》，等了差不多2年才有新劇拍，同時有傳原班演員上陣拍攝的新劇《逆天奇案2》，唯獨她被飛出局。長期坐冷板櫈的她前路茫茫，積極進修以打發時間兼鋪定後路，重返母校香港大學攻讀食品管理碩士課程，並自爆去年通過「特許金融分析師（CFA）」一級考試，由於CFA被譽為金融界的「黃金認證」，加上有傳她與蘇韻姿、林凱恩及李佳芯等被列入雪藏名單，全被投閒置散式處理，故外間猜測她意興闌珊下想轉投金融界發展。

不過，近月馮盈盈和無綫的關係明顯緩和，開始走出「雪櫃」踏入「解凍期」，她更處處表現出高強配合度，一反以往冇商冇量的作風。早前她稱攻讀碩士課程是一直以來的心願，是趁拍竣《妳》劇後向公司請假進修，大賣口乖盛讚公司高度支持及配合，更揚言如不撞期會繼續拍劇，而且話有玄機：「我唔係消失或離開，我之前拍咗嘅劇集同節目會陸續出街，遲啲我讀完書出嚟，畀大家一個新感覺，重新認識我！」口講無憑，行動最實際，她最近連靚樣都不顧，為主持的遊戲節目《真係唔好笑》，先後要絲襪及底褲笠頭、又玩到成面粉變「白面FYY」，甚至零儀態誇張噴血，港姐變醜女都在所不辭！

角色增加入屋度

之前盛傳被飛出新劇《逆天奇案2》的馮盈盈，近日更有逆轉性發展，將終極回歸，角色更是度身訂造，全面洗底！總監製劉家豪昨日接受本報訪問，透露新劇將於下月開工，確認原班演員上陣，而馮盈盈的角色設計更是加強「入屋度」：「今集馮盈盈嘅角色係盡力破案兼洗心革面，呢個角色非常正面，一定會令觀眾喜歡佢。其實佢嘅EQ真係好高，上一集佢畀網民封為『國民妖精』，完全冇上心又唔介意，佢早排仲同我講，話會好努力做好個角色！」

葉蒨文曝光率升 李佳芯代言地位不保？

同樣曾被傳是「雪櫃裏的人」李佳芯（Ali）近年劇量不多，不過去年都有為myTV SUPER 6周年擔任代言人，化身最強人工智能人S6-BO，並且製作相當認真，安排一次全身3D掃描，拍攝當日更被20個鏡頭影足一小時，廣告出街後，回響不少。

近日有網民發現myTV SUPER找來有份參演人氣處境劇《愛．回家之開心速遞》的葉蒨文拍攝宣傳片，懷疑Ali的代言地位有所動搖。不過實情並非如此，今年myTV SUPER踏入7周年，依然會找Ali任代言人，繼續以索爆人工智能人造型幫公司做宣傳，本月17日更會有公開活動。由於myTV SUPER有不同類型的宣傳，所以才會安排不同藝人如葉蒨文等幫忙宣傳，令廣告更為多元化。