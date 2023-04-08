《星戰》年度慶典群星大曬冷！黛絲烈尼宣布回歸拍新片

每年一度《星球大戰慶典》（Star Wars Celebration）昨日於英國倫敦舉行，魯卡斯電影公司主席Kathleen Kennedy率領群星宣布《星戰》未來大計。

主席宣布3部《星戰》電影將會開拍，其中曾執導漫威劇集《Ms. Marvel》的巴基斯坦女導演Sharmeen Obaid-Chinoy，將執導新一集《星戰》，而在《星戰》系列中飾演Rey的英國女星黛絲烈尼（Daisy Ridley），將繼2019年的《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker）之後再次回歸。而據知新一集《星戰》的故事背景將發生在《天》15年之後。有份出席慶典的黛絲表示非常興奮能夠延續《星戰》旅程。

除了黛絲之外，英國男星祖狄羅（Jude Law）亦有站台宣傳之前已公布的《星戰》新劇《Skeleton Crew》。而韓國男星李政宰亦有出席慶典宣傳《星戰》外傳劇集《The Acolyte》。

此外，活動上亦公開今年8月於Disney+首播的《星戰》外傳新劇《阿蘇嘉》（Ahsoka）首個預告片，美國女星Rosario Dawson將繼續飾演阿蘇嘉一角，而同劇還有楊紫瓊女徒弟意大利中國混血兒女新星劉承羽（Natasha Liu Bordizzo）。