享受假期　多元活動玩到盡

雖然復活節假期選擇留港，但不代表要Hea過！經過了昨天一日的休息，叉足電就是時候去尋覓玩樂之地！還沒有想法的你，不如考慮以下幾個好去處？

將軍澳連環遊

想一玩就要玩到盡的你不妨考慮到將軍澳三大港鐵商場PopCorn、The LOHAS康城及連理街走番轉。三大商場除由即日至4月23日共同推出「尋蛋兵團」活動外，其中兩大商場還各自推出了不同的復活節活動，包括PopCorn的復活節滋味市集（即日至4月16日）、The LOHAS康城的「繽FUN復活蛋樂園」（即日至4月23日的逢星期五至日及公眾假期）及「復活節STEAM親子工作坊」（4月8至10日）等等，有動有靜，大小朋友都一樣啱玩。

軟綿白雲小天地

集打卡、購物、玩樂於一身的還有即日至4月21日西寶城聯乘白雲先生打造的首個Easter Fluffy-land，白雲先生帶領一眾Fluffy House好友彩虹妹妹、尿布熊、雞仔及太陽仔旋風到港，為大家帶來Fluffy House期間限定店，同場還設有有逾20檔的主題市集。此外，場內還有兩大可愛復活節主題立體裝飾、特色盆景工作坊（4月8日及4月9日）等，活動豐富。

高空美景慶節日

想近近哋就欣賞到美景？天際100香港觀景台（天際100）會是個不錯選擇。該處由即日至4月30日期間，會聯乘原創設計環保品牌Team Green 推出「Happy Easter Day」活動。除了提供多款套票優惠，還有即日至4月10日舉辦的「創意手工工作坊」和「彩繪復活蛋掛牌」，以及即日至4月9日的攤位遊戲，遊戲包括「瘋狂滾蛋樂」和「圈圈復活蛋」，考驗參加者的平衡力及眼界。另外，場內還有超過60款以回收物料製成的生態動物系列3D拼圖產品可供選購，實行玩飽再把玩意帶回家。