婚事不被允許　許冠傑憶張國榮唱到聲音震抖

歌神許冠傑（Sam）《許冠傑此時此處演唱會2023》昨晚（7日）假紅館開鑼，唱至中段，他換上至Rock造型，鑲滿閃石的皮褸皮褲，兼拿着吉他自彈自唱出多首英文歌，唱《佛跳牆》和《錢係會繼續嚟》時，兩子許懷欣、許懷谷和契仔Justin一同上台Rock，抄熱氣氛。Sam一向好崇拜貓王，而《告別樑上燕》正是為貓王而寫的，唱到《Rainy Days and Mondays》時一度感觸，為以前樂隊領班及陳百強致敬而唱出《感情到老》。

之後兩首歌Sam都表現哀傷，Sam摸着樹上的鷹唱出《無情夜冷風》，以紀念亡兄許冠英，另一首是哥哥張國榮的《有誰共鳴》，Sam表示：「有一位離開時大家都很不開心，佢係美少年，個個都寵愛佢，靚仔又唱歌好聽。」Sam站在代表哥哥的紅紙鶴和紅色女裝鞋旁，唱到眼濕濕及聲音震抖，並將歌詞改成「夜闌靜，問哥哥可感應。」

許冠文做過場嘉賓，表示Sam要更換一件霓虹燈衫需要時間，由他撐幾分鐘，提到他獨沽一首《鐵塔凌雲》，歌詞講述巴黎鐵塔和富士山不及香港的感受，原來內藏一個秘密，許冠文笑言直至媽媽過世才敢爆料，稱Sam當年在美國結婚，遭媽媽極力反對，他說：「Sam得22歲，事業無成，媽媽話Sam實餓死老婆瘟臭屋，我踏上征途嘅任務就係要帶Sam返香港。」於結婚前一晚，在美國一個荒蕪小村，當時大風大雪下，許冠文用10蚊美金兌換40個錢幣在電話亭致電向媽媽報告，表示講數失敗，對媽媽要求打暈Sam再趕飛機回港，他搞gag說：「美國個個有鎗會亂掃，深夜又無飛機，媽媽話無飛機就坐氣球都要返嚟，我話美國人分分鐘會用火箭打落個氣球，媽媽話要警告Sam，未講完就斷線......」

被媽媽鬧為「白痴」的Sam稱：「天才與白痴，無咁易會痴」不怕不能養活老婆，認為「人生如賭搏，贏輸都無時定」願意搏一舖，且不會後悔：「命裏有時終須有，命裏無時莫強求。」，許冠文參加完婚禮回港後，便寫了《鐵塔凌雲》，不久自己亦很快結婚，笑言激到媽媽跳樓咁滯：「不過媽媽依家在天之靈一定好高興，因為我同Sam都冇餓死老婆瘟臭屋。」之後Sam、許冠文及兒子許思維一同合唱《鐵塔凌雲》和《風中趕路人》。唱《洋紫荊》時，熒幕播出多位歌手和藝人以作表揚。

首場的嘉賓是林家謙，2人合唱《心裏日記》，家謙表示無想過與歌神同台唱歌，感覺好特別，感謝Sam創作出好靚的廣東歌，「你曾經在訪問中話我同你好相似，我同你才華差好遠，但我哋都係最麻煩嘅處女座，我同許冠文和你個仔同一日生日，我都有三個哥哥，都係排第四。」並稱父母都在場，並點唱了爸爸好鍾意的《何處覓蓬萊》和《搵嘢做》。演唱會臨近尾聲，設有歌迷點歌特別環節，有熱心歌迷拿着大幅手寫歌詞作點唱，十分有趣。全場大合唱《浪子心聲》後，最後以《繼續微笑》作結，希望大家保持繼續微笑，人生便會快樂。

Sam的歌衣出眾，Dancer的舞衣亦很出色，唱《新的開始》時，Dancer穿上霓虹燈舞衣，頭戴着代表香港的建築物，包括巴士、小巴、電車、人力車和渡輪等，香港人情味濃。Sam收禮物收到手軟，同時他都送好多禮物給歌迷，包括有豹紋及「命裡有時終須有」毛巾、手帶、雙截棍、眼鏡、沙鎚和鼓棍等，實行與觀眾同樂。