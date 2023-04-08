G-Dragon、太妍加持　話題鞋款Hit爆潮界

最近波鞋界最熱門話題莫過於權志龍（G-Dragon ）的個人品牌PEACEMINUSONE與Nike聯乘帶來了「Panda」配色鞋款，之前球鞋情報社交帳號的持續曝光讓這對鞋更令人期待。另外，為緊貼韓國近年力撐本地潮牌的風潮，由泰妍一手捧紅的Matin Kim與ASICS近日也合作打造出一款城市機能風波鞋。相信這兩款話題新作火熱登場，勢必引來潮人注目！

潮爆「Panda」波鞋

G-Dragon主理品牌PEACEMINUSONE與NIKE繼上次發售的全白鞋款掀起搶購熱潮後，曝光多時的「Panda 」亦在近日傳出發售消息。鞋款一如既往是標誌性的Kwondo 1，以皮革材質打造鞋面，黑白色為設計主調，鞋頭有黑色雕花，配以可拆卸的外露鞋舌和鞋跟上的雛菊刺繡，設計型到裂。據聞隨新鞋還有一系列同色服飾同步推出，並率先全在4月11日在官網上架（4月月18日在全球店舖發售），要搶就要快手！

泰妍至愛潮牌玩聯乘

受到泰妍等名人的追捧，首爾獨立品牌Matin Kim一度爆紅，大家去韓國都想入手一款品牌的手袋或服飾。今次品牌首度與ASICS合作推出城市機能風波鞋GEL-SONOMA 15-50，以「自我（ego）之旅」為靈感，鞋款結合了簡約主義與運動鞋的尖端舒適科技。系列推出的3款鞋的鞋身網布、鞋頭物料、鞋舌、鞋帶以至鞋踭和鞋底都完全不同，雖然簡約卻透露出不一樣的質感。搭配緩震GEL科技、SpEVA軟彈中底和抓地力強的AHAR PLUS鞋底，完美融合了時尚美感與舒適性。