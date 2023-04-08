尼古拉斯基治新片演吸血鬼伯爵向老竇取材

即將上映的恐怖喜劇新片《吸血鬼奴才：雷菲爾》（Renfield）角色取自經典吸血鬼小說《德古拉伯爵》（Dracula），由尼古拉斯基治（Nicolas Cage）飾演吸血鬼伯爵、尼古拉斯霍特（Nicholas Hoult）飾演他的僕人雷菲爾，不過改為現代背景，講述雷菲爾如何不情不願地四周為主人找尋獵物。其他卡士還有《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）華裔女星Awkwafina。

尼古拉斯基治受訪時，透露他塑造角色的靈感，來自以往演過德古拉伯爵的演員，包括Frank Langella、加利奧文（Gary Oldman）、Bela Lugosi與基斯杜化李（Christopher Lee），他會選擇自己喜歡的部份再揉合在一起：「基斯杜化李係我最鍾意嘅德古拉，我鍾意佢個造型同把聲。咁我諗，呢個係外在適合模仿嘅德古拉，個頭髮咁樣疏後，同個60年代風格。」不過其實他還有一個取材對象，就是自己老竇：「但，事實上，最大嘅取材對象係我老竇，因為我老竇去到邊度都有種學者氣場同優雅。佢知道自己係在場最醒嘅人。而德古拉伯爵成幾百歲命，佢就係當時最醒嘅人。」