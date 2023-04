尼古拉斯基治新片演吸血鬼伯爵向老竇取材

即將上映的恐怖喜劇新片《吸血鬼奴才:雷菲爾》(Renfield)角色取自經典吸血鬼小說《德古拉伯爵》(Dracula),由尼古拉斯基治(Nicolas Cage)飾演吸血鬼伯爵、尼古拉斯霍特(Nicholas Hoult)飾演他的僕人雷菲爾,不過改為現代背景,講述雷菲爾如何不情不願地四周為主人找尋獵物。其他卡士還有《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)華裔女星Awkwafina。

尼古拉斯基治受訪時,透露他塑造角色的靈感,來自以往演過德古拉伯爵的演員,包括Frank Langella、加利奧文(Gary Oldman)、Bela Lugosi與基斯杜化李(Christopher Lee),他會選擇自己喜歡的部份再揉合在一起:「基斯杜化李係我最鍾意嘅德古拉,我鍾意佢個造型同把聲。咁我諗,呢個係外在適合模仿嘅德古拉,個頭髮咁樣疏後,同個60年代風格。」不過其實他還有一個取材對象,就是自己老竇:「但,事實上,最大嘅取材對象係我老竇,因為我老竇去到邊度都有種學者氣場同優雅。佢知道自己係在場最醒嘅人。而德古拉伯爵成幾百歲命,佢就係當時最醒嘅人。」