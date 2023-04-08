王祖藍被囡囡話唔會再高　關心妍送囡囡兒童節禮物

人們對兒童權益的關注度提高，所以近幾年不少家人也會為子女慶祝兒童節，而藝人關心妍（Jade）也不例外。日前兒童節Jade為囡囡「心心」製作了驚喜，送了「角落生物」的玩具作為兒童節禮物，心心也難掩開心之情。

近年將事業及生活重心轉移到內地的藝人王祖藍，選擇全家搬到內地長沙居住。他早前就帶同一家四口出席內地東莞的一個活動，並鬧出了不少搞笑場面。祖藍將當日的點滴製成影片，大女Gabby在剪頭髮時，對正着吃香蕉的爸爸直言︰「確定你不會長高的，男生吃了香蕉，男生就不會長高了」，當爸爸聽了這句後，就原地呆着。

同樣一家也移居內地的男星吳尊，經常在社交網分享一家的生活點滴，近日吳尊就上載一條影片，當中可見他們一家四口到樓下的大草地踢足球及玩飛碟，其樂融融，更有網友在影片下方留言︰「吳尊夫妻把孩子三觀教的很好，Neinei從爸爸去哪兒里面就能看出來，不做作，大大方方」。

早前藝人陳凱琳誕下第3胎，為老公鄭嘉穎於4年誕下3位男丁，鄭嘉穎要加把勁搵奶粉錢。除了搵錢之外，他一有空就與囝囝們「放電」，可謂廿四孝爸爸。日前他上載了一條與囝囝Rafael玩飛鏢的影片，當中Rafa坐着爸爸的大腿擲飛鏢，最後誰會勝出呢...