「局長」森姆積遜擔正拍超英劇　「龍母」首度加盟漫威宇宙

漫威（Marvel）原創超級英雄劇集一部接一部，全新原創劇集《秘密入侵》（Secret Invasion）即將於6月21日Disney+上線，今次是由男星森姆積遜（Samuel L.Jackson）飾演的「復仇者聯盟」元祖級成員神盾局局長Nick Fury孭飛擔正。

《秘》是延續電影《Marvel隊長》（Captain Marvel）的故事，講述擁有比地球先進科技、自身擁有變身能力，可以隨心所欲變成任何生物的外星種族「斯克魯爾人」，多年來一直喬裝成人類秘密滲透地球，暗中發動戰爭。由於事態日益嚴重，成為全球頭號追捕目標的Nick Fury決定重返地球，作最後一戰，解救秘密入侵危機！

除了有Nick Fury之外，一眾「漫威電影宇宙」（MCU）出現過的角色包括Cobie Smulders飾演的神盾局特工Maria Hill、當切度（Don Cheadle）飾演的「戰爭機器」（War Machine）等亦會在劇集中回歸。而一於過往漫威劇集，今次亦會有重磅新血加盟，其中包括奧斯卡金像影后Olivia Colman以及神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）的「龍母」艾美莉克拉克（Emilia Clarke）等，她們首次加盟MCU，相信會令不少粉絲期待！