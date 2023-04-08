潮遊成都　搵巨型熊貓 食玩不誤

最近中國四川成都熊貓基地的大熊貓數量於30年來增加12倍成了注目新聞，來到享有「中國時尚第四城」美譽的成都市，當然也離不開透過熊貓來感受當地的潮味及個性！話說當地地標成都國際金融中心外牆便有一隻身高15米的大型戶外熊貓裝置，甫一登場便成了網絡熱話，吸引不少旅客專程去朝聖打卡！意猶未盡的話，成都市西北邊的都江堰市仰天窩廣場中央亦有長達26米的熊貓藝術裝置，得意表情加上趣怪的自拍甫士，當然也要爭相影合照喇！

名師出手 話題景點

位於成都紅星路核心商圈、總建築面積約76萬平方米的商業綜合項目成都IFS，開幕時特別找來國際知名藝術家Lawrence Argent炮製名為「I Am Here」的大型戶外熊貓裝置，其高15米、重13噸的龐大身形、加上在攀爬建築外牆的「高危」動作，成功引起了話題。訪客只要走到7樓的空中花園，便可以近距離看到熊貓大頭及伸出的雙腳，呆呆的表情吸引大家排隊跟它合照！

熊貓點止出沒一處？仰天窩廣場的「自拍熊貓」裝置同樣來頭不少——由荷蘭藝術家Florentijn Hofman出手設計，他的「黃色小鴨」等一系列巨型動物藝術裝置曾在世界各地掀起了熱潮。今次與UAP設計工作室合作推出的「自拍熊貓」長26米、重130噸，除了躺在地上、拿着自拍神棍的甫士超可愛外，大熊貓身上的黑白毛髮更以300萬根漆面不銹鋼絲製成，當然成為遊客不可錯過的四川景點。

麻辣血旺 百年老店

川菜作為中國八大菜系之一，以獨特的鮮香麻辣風味聞名於世，近年更有不少新派菜館成為網紅打卡熱點。當中「馬旺子川小館」源自四川眉山永壽鎮，早於1923年賣「血旺」起家，「血旺」四川話叫旺子，以家禽血液凝固而成，類似廣東的豬紅、台灣的鴨血。來到第四代老闆馬龍禧，以家傳手藝開起川小館，由於位於商業區，加上價格相宜，擺盤變得時尚，更合年輕人口味，一躍而成近年打卡名店。招牌菜毛血旺也經過精心改良，以鮮嫩的血旺加上毛肚、肥腸等配料以麻辣炮製而成，入口香辣而不烈；另推出不少新菜，如旺旺滾滾雞選用血旺加入土雞製成，鮮香滋味。另一名菜雞豆花是雞胸肉和蛋清處理後製成類似豆花，屬四川地區一道傳統菜。豆花成糊狀浮在雞湯上，清新開胃得來帶鮮味。其他網紅菜式包括筍子燒牛肉、脆皮粉蒸肉、樂山甜皮鴨等都值得推介。提提大家，馬旺子冇得訂枱，所以想食就要早啲嚟排隊啦！

網紅美食 老媽兔頭

四川招牌美食老媽兔頭，起源於成都市雙流縣，分為五香、麻辣等口味，肉質細嫩，鮮而不腥，難怪連《撒嬌女人最好命》電影中也加入此橋段。有傳老媽兔頭源於廿多年前一位慈祥的媽媽，在雙流縣城開設麻辣湯小吃店，媽媽的兒子從小愛吃兔頭，媽媽遂在麻辣湯鍋裏煮給兒子吃，兒子吃後大讚，靈機一觸賣起兔頭，做到家喻戶曉。美味的秘密除了加入辣味滷汁醃製，還傾注了媽媽的愛心。

新4A級景區 登頂望水庫

成都新鮮熱辣新增了一個4A級景區——成都龍泉山丹景台旅遊景區。丹景台景區位於城市森林公園成都龍泉山城市森林公園南段示範區的啟動區內，總面積約64萬平方米。景區包括丹景台、丹景閣、丹景里及丹景亭四大特色功能性建築及周邊綜合景觀區域，焦點的丹景台觀景平台海拔高702米，遊客可沿螺旋木道登頂遠眺，可看到附近完整的三岔水庫，亦可遠眺天府國際機場、天府奧體公園等標誌性建築。而丹景台建築主體內部分為三層，市民可在1樓區域了解龍泉山城市森林公園的規劃，同層還設有沉浸式投影空間。2及3樓則為植物科普館、咖啡館。另外景區內還有森林集市、熊貓郵局、森林咖啡等，滿足不同體驗。

寬窄巷子 活化老街

寬窄巷子的區域在清朝時代原為八旗居住之地，所以不乏古代建築風貌，後經翻新活化成歷史文化區，由寬巷子、窄巷子和井巷子以及街道之間的居民宅院組成，活化成旅遊區後於2008年榮獲「中國創意產業項目建設成就獎」。各條巷子均融入地攤小店，售賣各種四川特色小吃和工藝品，還有包括咖啡店等文化、餐飲、休閒商舖坐鎮。