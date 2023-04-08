英國組合S CLUB 7 成員Paul Cattermole離世　

曾於二千年在走紅的英國組合S Club 7，今年2月宣布回歸樂壇舉行巡唱慶祝出道25周年，消息傳出後令不少粉絲雀躍。不過，組合成員Paul Cattermole前日（6日）卻被傳出離世的消息，終年46歲。

S CLUB 7於官方社交網發聲明宣布成員的死訊：「無法用言語嚟形容我哋所有人感受嘅深深悲痛同損失。好幸運生命中曾有過佢嘅出現，並感謝佢留下嘅美好回憶，Paul將被我哋深深地懷念。儘管死因目前未知，但警方已經確認冇可疑。」除了組合之外，Paul的家人亦於社交網留言哀悼並指他在沒有預期之下離世。

S Club 7曾紅極一時，推出過多首名曲包括《Don’t Stop Movin’》以及《S Club Party》等，組合發行的大碟全球賣出超過1,000萬張，就連台灣天后蔡依林當年亦將他們的《Bring it All Back》改編成《Don't Stop》。Paul在組合解散前已離隊，離隊後的他事業大不如前，2014年更宣告破產。當年他更窮到將當年得來的獎座放在拍賣網站求售。