杜大偉疫情緩和再出擊　餐廳進軍泰國開分店

藝人杜大偉（David）今日現身超巿開幕活動，他表示閒時最愛逛街巿及超市：「我小學六年級就買餸同煮飯畀屋企人食。」熱愛下廚的他在港有經營火鍋雞煲餐廳，去年他有感疫情將逐漸緩和，故在泰國曼谷開了分店：「我有個拍檔長住當地，但我比較熟悉廚房運作，所以我之前都經常飛過去，因為我同時要拍劇，所以逗留24個鐘就飛返香港，我哋主打港式，喺東南亞都有好大商機同發展，依家生意都唔錯。」至於演藝工作方面，David稱主要拍攝《愛．回家之開心速遞》，之前《愛》曾傳將大結局，他稱以他所見完全沒有結局趨勢，並希望長拍長有。

同場還有歌手鍾雨璇（O3）擔任主持，她自言初出道就是做司儀工作，今次可謂重操故業，又指近日因氣管發炎而失聲了4天，幸好在工作前兩天痊愈，否則要失場。O3稱相比司儀工作，更喜歡唱歌，並透露剛推出新歌《Metaverse360》的MV：「大家睇完都覺得好破格，因為我係飾演O3機械人，入面仲有好多唔同造型，例如著和服、中東衫同好華麗嘅晚裝，大家又讚我演技好咗，扮機械人好神似。」她稱新歌第一次跟饒舌歌手Slept Kid合作，笑言不能失禮對方，有努力練習饒舌，公司見她有這方面潛質，希望她將來轉型朝這方面發展。

講到與杜大偉同場，她大爆爸爸是《愛》劇超級粉絲，家人曾為睇劇而鬧交：「爸爸連出街食飯都要用手機睇《愛．回家》，我哋話咁同喺屋企食飯有乜分別，嗰餐飯可以話係不歡而散。」