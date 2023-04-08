沈月好友︱香港名媛韓國被勒索　涉2億韓圜警方介入

曾進軍韓國娛圈的香港富家女顧家嘉（Maxine Koo）捲勒索案！韓國SBS電視台新聞上月底報道一宗，與顧家嘉有關的傳媒勒索案，報道指韓媒NBN TV自2月中開始先後發出6篇文章，聲稱大型海運公司主席女兒顧家嘉涉及詐騙、賭博及逃離外國。顧家嘉否認並要求對方刪除報道，但反遭NBN TV代表A先生要求巨額「廣告費報酬」，更具體要求1年內支付2億韓圜（約119萬港元）。有指顧家嘉上月已向A先生支持1億韓圓，一度徹銷報道，但A先生後來發現顧家嘉撤並未銷起訴，而再發布相關報道。韓國警方日前已搜查NBN TV。

有網國網友發現，顧家嘉早年曾於韓國出道，而去年她與邱淑貞女兒沈月及韓國天團SUPER JUNIOR成員金希澈親密合照，獲對方稱為「朋友」，同時顧家嘉與亦係前韓國EXO成員、內地藝人黃子韜、世界級名媛Paris Hilton好友，亦曾大晒與AngelaBaby自拍。

而今年38歲的顧家嘉在香港出生，曾在日本、加拿大生活，並於美國名校讀經濟，精通六國語言，2010年代初以英文名Maxine Koo闖韓國娛圈，自爆「全臉整容」，演出過韓劇《Sign》、綜藝節目《美女們的嘮叨》，又曾與最近因涉毒被捕的韓國影帝劉亞仁拍綜藝節目《惡女日記》。顧家嘉亦曾上過戀愛節目《Love Switch》，更主動向貌似韓星Rain的《當你沉睡時》演員林鍾完示愛，不過遭男方拒絕。顧家嘉多次在社交網炫富，大晒香港豪宅、名車等，一度引起韓國人關注。