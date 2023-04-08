Kylie Jenner被傳與添麥菲拍拖　粉絲不滿狂派嬲

美國真人騷家族Kardashians成員Kylie Jenner出名「多戀事」，去年12月與歌手男友Travis Scott甩拖的她近日竟然被傳與「荷里活小鮮肉」添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）撻着！

她們拍拖的消息由一爆料網率先爆出，他們指2人已秘密拍拖幾個月，網站表示他們於1月出席「巴黎時裝周」時邂逅，當時2人出席法國設計師Jean-Paul Gaultier的時裝騷後撻着，網站更公開他們同框的照片。消息傳出後，即惹來一眾網民熱切討論，有網民就留言透露收到風2人將會一同出席《Coachella音樂節》。雖然戀情未經證實，但有添麥菲的女粉絲就已睇唔過眼鬧爆Kylie：「Kylie，你最好遠離添麥菲！」另有粉絲留言串爆Kylie和家姐Kendall Jenner 愛「集郵」：「Kendall姊妹花收集我嘅男人有如捉Pokemon精靈！」除了Kylie之外，Kendall近期亦與另一荷里活「小鮮肉」歌手Bad Bunny撻着。Kylie與添麥菲暫時未有回應緋聞，查實添麥菲向來對圈中人情有獨鍾，曾先後與兩名「星二代」麥當娜（Madonna）女兒露迪絲（Lourdes Leon）以及尊尼特普（Johnny Depp）女兒Lily-Rose Depp拍過拖。

另方面，向來身材火辣辣的Kylie近日為家姐Kim Kardashian的水着系列拍攝宣傳照，大騷最強Body！廣告中身穿粉紅色比堅尼的Kylie擺出誘人甫士大騷「濕身誘惑」，她除了在宣傳照中騷本錢之外，亦免費出動自己的私人泳池來拍攝。