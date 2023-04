張蔓姿性感Bra Top襯孖煙囪　認跟洪嘉豪有緣

歌手張蔓姿和Lewsz日前在旺角麥花臣開騷,Lewsz的哥哥Tiab、光頭幫TomFatKi和洪嘉豪擔任表嘉賓,不少圈中朋友包括蘇麗珊及胡子彤到場觀賞,甚至徐濠縈也偕同女兒一起來看騷,張蔓姿的妹妹張蔓莎也在現場支持。

音樂會以Lewsz打頭陣,在薄紗布幕後唱出《Sick and Tired》開場,而張蔓姿以超性感Bra Top襯男裝孖煙囪,及Oversize西裝褸上陣唱出道作《姿態》,之後他們合唱演唱會主題曲《I CAN GET WHAT I WANT》。期間Lewsz與GiGi分別以電結他和鍵琴,自彈自唱《Lover Boy》和《不言自明》,至於同門師兄洪嘉豪,與他們合唱《還原淚》與《污糟兒》。

Lewsz說向公司提議想邀請洪嘉豪做嘉賓時,大家也大感愕然,估不到合唱效果出奇地夾。而張蔓姿認為跟洪嘉豪很有緣,在演藝學院及唱片公司都是她的師兄!洪嘉豪大讚Lewsz是公司裏最有禮貌的一位,又讚張蔓姿是最勤力,經常在公司碰到她都是在寫歌或跟進自己的MV! 最後張蔓姿和Lewsz向現場樂迷送上自己設計的領呔和背心做禮物,以新歌《EVERYTHING WILL BE ALRIGHT》及Encore 的《LOVELOST 》為音樂會作結。