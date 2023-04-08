《中年好聲音》尖沙咀Busking　龍婷丁文俊無懼緋聞

一眾無綫《中年好聲音》參賽者包括周吉佩（吉吉）、曹敏寶、龍婷及丁文俊等今午云集尖沙咀，與途人舉行Busking派對，吸引逾百人圍觀，場面熱鬧。據悉，吳大強（Bill）因患上感冒本來缺席，但最終亦有現身支持及打氣，現場所見亦以他與吉吉粉絲較多。

受訪時吳大強表示：「病咗幾日，依家盡量休息同做吓運動，希望盡快好番。（你入咗7強嘞？）係。（擔心病影響比賽？）唔擔心，因為仲有時間。（你依家紅過囝囝吳偉豪。）唔係嘛？紅過佢唔係好事！」

吉吉被問到找來已遭淘汰的曹敏寶合唱《童話》，他卻自爆：「我本來係搵何博文合作嘅，後來敏寶淘汰咗手，我就同何博文講唔搵得佢嘞。咁我同敏寶十幾年交情，唔搵佢會絕交㗎。（何博文唔開心？）係，我請佢食飯道咗歉，同埋我搵咗佢寫歌，大家喺第二方面合作。」問到是否有信心入三甲，吉吉笑答：「多謝粉絲支持，自己入到決賽已經當贏，但都會以冠軍為目標。」

曹敏寶即賣口乖，指吉吉及顏志恆乃自己心中三甲人選。提到今日是她與老公結婚五周年紀念，她即謂：「呢段時間得失咗老公，今日完成活動後就會同佢慶祝嘞，佢唔浪漫咪我做囉，今日真係爭未送花咋，所有嘢都我安排。」

龍婷與丁文俊合唱《選擇》而傳緋聞，二人今日受訪表現尷尬，丁文俊指與龍婷是好朋友兼好拍檔，問到兩人會否撻著，丁文俊就直認兩人因合作而熟落，練完歌會相約單獨食飯。當問到彼此是否有好感，龍婷直言：「經歷咗咁多，互相支持，佢又願意陪我練歌，我都好多謝佢。（有機會開花結果？）未知呀，呢個世界⋯⋯」丁文俊則大方表示不會因緋聞而不再約會，但接下來二人會否於「中年好聲音演唱會」內再次組「情侶檔」合唱，則仍是未知之數。