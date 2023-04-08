張紋嘉自嘲箍牙舊照嚇人：真係想匿埋！

前組合HotCha成員張紋嘉（Crystal）今日（8日）出席首飾品牌活動，提到日前是她出道16年的日子，她在社交網自晒當年的「黑圖」，她自嘲：「想大家開心啲，所以搵番啲舊相，有啲相真係幾恐怖，點可以出街，當年應該幾唔開心，箍緊牙個樣唔見得人，但仲要拍MV，又明知個MV要留一世，咁依家睇番當然得啖笑，冇所謂，但當年應該幾大壓力同冇自信，江若琳一出道靚到咁，我企佢隔離真係想匿埋。」

她稱還有更恐怖的舊照，笑言若曝光的話，不用再在這行立足，而她今次曝光的舊照中有與MIRROR的Stanley同框，講到她殃及池魚，她說：「我問咗佢先，佢好好，佢話唔介意，佢本身就靚仔，着乜衫都唔受年代影響，着乜都有型。」問到會否有興趣再出歌？Crystal表示有監製寄Demo給她，但她認為要看緣分：「要首歌我鍾意，又要搵到人填詞，而且我想專注影視工作先。不過依家出歌嘅心態唔會好似以前咁大期望，尤其我已經係上一代歌手，依家新一代嘅歌手咁犀利。」她指以前出歌壓力大，但現在沒有經理人，自己打理自己反而會較輕鬆，講到工作方面，她透露之前跟蝦頭演出了一個舞台劇，現時有意重演，但由於蝦頭太忙，故要再夾時間，亦有電影及電視工作接洽中。