【Zac玩Zac食】粵式「阿媽家姐」

睇新聞啲旅客響日本機場排五個鐘先等到入境，所以復活節啲長假期我都唔會返「鄉下」，留返喺香港食「阿媽家姐」！

被喻為料理最高境界的「廚師發辦」一向畀大家嘅感覺都係日本料理，但其實「廚師發辦」旨在為食客提供耳目一新的優質餐飲體驗，從嚴選新鮮上乘時令食材，以至食材配搭、烹調技巧及上菜順序等細節都極爲講究。今次就嚟咗沙田星級酒店內嘅中菜廳，品嘗尤師傅精心設計嘅8道菜中式廚師發辦套餐。菜單處處盡顯巧思，以不同烹調方式完美演繹博大精深的粵菜精髓。

饗宴先以清新輕盈的前菜「珠蓮碧荷花仙子」喚醒味蕾，鮮淮山以紅火龍果汁染色化作荷花瓣，中間以白色的九年蘭州鮮百合作「內瓣」，綴以微酸的話梅小紅茄蓉，再放入紅火龍果珠，上枱時更以乾冰製造煙霧，色香味俱全之外更是打卡首選！接着係「脆皮千層糯米豬」，將金黃酥脆的乳豬配以糯米、瑤柱及櫻花蝦入饌的內餡更添豐富層次，底層夾有香軟韌勁嘅荷葉包，每一口都係難忘的美妙滋味。

之後係以鮮魚湯燉煮原隻花膠、遼參伴灌湯餃，暖胃養顏之餘更鮮甜味美。再細嘗龍蝦及A4和牛帶來的頂級鮮味，並以精選家禽及蟹肉秘製的佳餚讓多重滋味於舌尖蔓延，最後以滋陰潤肺的雪燕甜點為盛宴落下甜蜜句號！大家如有食物敏感，偏食或喜好，亦可於訂座時向餐廳說明，尤師傅會根據要求而修飾菜單，發揮真正「廚師發辦」的真諦。

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

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