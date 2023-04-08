陳展鵬愛女求知欲強　狂報興趣咩都想學！

陳展鵬與太太單文柔2018年結婚，隔年誕下女兒「小豬比」陳諾瑤（Quinta），夫妻二人不時喺社交網分享家庭樂，而眼仔睩睩又趣致嘅小豬比，就憑着開朗活潑性格收穫大班粉絲！

隨着復活節長假期嘅開始，單文柔同陳展鵬亦透過社交網分享，小豬比所「規劃」嘅假日行程。只見小豬比由極速狂「掃」高爾夫球、震騰騰學溜冰到暢遊水族館等，一家三口行程多采多姿。而今年4歲嘅小豬比，喺水族館展現出極高嘅求知欲，望住千奇百趣嘅魚仔不停口噏噏，一旁嘅單文柔亦十分耐心教導，並喺社交網分享道：「四歲嘅小朋友究竟有幾多精力呢？婆婆今日打嚟問我，點解Quinta學咁多嘢，Cooking class, little scientist,drawing,ice skating…其實全部都係Quinta話要學，嚟緊佢仲話要學番Ballet，我都想睇吓佢點分配啲時間。今日上完溜冰，去咗睇水母，見到水母BB孵化過程，好神奇。Busy & Fun Day.」

事實上，陳展鵬與單文柔對小豬比非常用心栽培，2021年小豬比更入讀咗國際英文幼稚園暨幼兒園，每年學費逾8萬港元，N班畢業後便可直升同校K1，過去該校不少畢業生亦入讀了傳統名牌小學。