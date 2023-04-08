黃碧蓮高貴脫俗　伍韻婷健康性感重點出擊　

無綫生活資訊節目《Dolce Vita》今年邁向第十八年，為了再給觀眾新鮮感，節目中文名會由《港生活‧港享受》改為《至尚生活》，更加入三位新血主持伍韻婷（Juliana）、吳兆麟（Alan），及星級主廚楊尚友（Christian）。全新一輯逢周四晚9點明珠台播映，粵語版則逢周六晚10時30分及周六深夜 12 點半，分別於 J2（82 台）及無綫財經體育資訊台播映。

日前三位新加盟主持，和固有主持黃碧蓮（Linna）、邵珮詩（ Veronica）、魏韵芝（Joyce）、廖倬竩（ Ivy）、胡㻗（ Fei）、黃耀英（ Darren）及蘇頌輝（Desmond），以全新形象拍攝宣傳片，一眾女主持爭妍鬥麗，當中以Juliana最搶鏡，shocking pink的bra top設計戰衣，盡顯高貴及美好身段。「師姐」Linna 的裝扮一樣有睇頭，戰衣玩大露背設計，大騷白滑玉背。曾參選港姐的 Juliana 於美國土生土長，並在University of Massachusetts At Amherst主修金融及中文，至於另一新加盟主持Alan，5歲開始學小提琴及跆拳道，跆拳道方面更曾勇奪廣東省第一名。

另外，今晚（8日）播出的一集，兩名新加盟主持 Juliana 及楊尚友參觀全球排名第三的自家繁殖「忘不了」的環保魚場，深入了解身價不菲、被譽為馬來西亞國寶級美食的「忘不了」魚三大矜貴之處。而Linna則專訪四名來頭不少的亞洲時裝新勢力設計師，包括 Alex Po、Derek Cheng、Mei Chen 及Ming Ma，Alex 及 Derek，大談「性別流動」的嶄新設計概念，及會拆解如何「將牛仔褲打破突有框框做出創意」。