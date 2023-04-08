阿Mo腳部肌肉回復基本彈性　肩頸胸腹可自主控制活動

舞蹈員李啟言(阿Mo)去年7月底演出男團MIRROR演唱會時發生墜屏事故，此後一直在醫院治療，其父李盛林牧師今晚(8日)發出第37封代禱告信，指兒子治療正面向好：「腳部肌肉在機械的訓練下，大致已回復基本彈性，現在阿Mo手腳的感覺漸漸明顯。」

雖然身體已一天天進步，但卻引來阿Mo已能夠自主行路的誤會，李盛林表示：「其實，撇除所有儀器的幫助，阿Mo到目前為止，除了肩頸胸腹可以自主控制活動之外，四肢都是暫時不能。」更指基於阿Mo兩週前的發炎、出汗和發抖情況，需要進一步觀察膀胱的反應，再決定拔除尿喉的安排。

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代禱信內容如下:

（一) Mo 爸感恩

1. 「肌肉有所增加」

​​阿Mo腳部的肌肉在機械的訓練下，大致已回復基本彈性，並在各樣針對的治療中，二頭肌開始有點反應。

2.「治療正面向好」

​​感謝神，兩位教授對阿Mo 的治療反應的評估是正面。雖然是漫長，治療的整體反應仍是向上，未有停止的迹象。

3. 「手腳感覺漸明顯」

感謝神一路帶領阿Mo 的復康，現在手腳的感覺漸漸明顯。

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​​（二) 代禱

「神的恩典夠你用的，因為神的能力是在人的軟弱上顯得完全。」（哥林多後書12:9）

​​1. 啟言Mo

​​a. 「被誤會已可自主行路」：

​​有部分有心人以為阿Mo現在已能夠自主行路。其實，撇除所有儀器的幫助，阿Mo 到目前為止，除了肩頸胸腹可以自主控制活動之外，四肢都是暫時不能。請繼續為他的努力，藉不同的復康器械強化體能和活動，並能邁向逐步自主活動禱告。

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​​b. 「針對二頭肌」

​​請為激發二頭肌的活動反應，以配合鈄方肌和三角肌的治療禱告。盼能先使右手活動起來。

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​​c.「拔除尿喉」

​​因兩週前的發炎、出汗和發抖，需要進一步觀察膀胱的反應，再決定拔除尿喉的安排。請繼續為教授們的智慧和阿Mo 膀胱的神經正常反應禱告。

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​​d. 「睡眠質素」

​​因每晚都要在睡夢中被弄醒轉變睡姿，以防裖瘡的出現。請為阿Mo 的睡眠質素能補充每天的體力，應付密集治療禱告。

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​​e. 「護理照顧」

​​請為聘用的傭工護理照顧阿Mo能掌握他的表達禱告。盼望她們能夠用心用力學習，可以幫助他。

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2. ​​Mo 爸媽

​​a. 「不治之症有感」

​​認識一些朋友患上了「不治之症」，醫生都是說95%是沒有甚麼辦法的了。但那5%在神的恩典和大能中，超越了醫學的統計，神蹟地渡過難關，當然醫護的努力也是不可缺少的。

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​​b. 「與傷患者角色互換」

​​惟有自己代入作為傷患者，才能知道怎樣照顧傷患者，所以無論是家人、醫護或是護理照顧員，都需要有這樣的代入。就正如耶穌基督成為人的樣式，代入人的處境，祂就知道人的需要和掙扎。照顧阿Mo 的時候，我們常常提醒自己，我們就是他。