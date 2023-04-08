今野杏南　超辣曲線遮不住

今年可以話係日本寫真界嘅眼福之年，因為有好多優質新人出道，更加有被稱為「寫真界之女帝」嘅巨乳天后杉原杏璃作限定復出。提到寫真界嘅女帝，有一位出道多年，依然為大家展現強大魅力，佢就係今野杏南喇！

艷麗迷人

真係唔到你唔服呀！日本寫真界有好多女優都已經出道咗10年，年紀亦已經超過30歲，但係佢哋依然係咁省鏡，身材亦操到比以前更加火辣，唔信咩？大家可以睇吓岸明日香、山崎真實，同埋近期活躍度大增嘅魅力女神今野杏南啦！

今年33歲嘅佢，從其面上一啲都睇唔出老態同細紋，而且氣質變得更艷麗迷人，顰笑間更加散發一股攝人魅力，真係令人心醉神迷呀！身材亦一樣Keep得好弗，肌肉結實之餘，上圍原本已經睇頭十足嘅G奶，明顯脹咗又堅挺咗，呢對不倒胸大大增加吸引力！

才色兼備

杏南就讀中學三年級嘅時候已展開藝能工作，2011年長得亭亭玉立，就向寫真女優方向發展。由於佢擁有迷人嘅正統派美貌及驕人身材，好快就喺寫真界上位，更加成為一代寫真天后添！後來佢挾住強大人氣，踩埋入影視界發展，演出過唔少電視劇，包括大河劇《麒麟來了》以及《特捜9 Season5》。

此外，佢一直都熱愛欣賞文學作品，從中亦學習到寫作技巧，所以亦撰寫過官能小說，杏南可以話係才色兼備！近期佢喺寫真界活躍度大增之外，亦經常去到彈珠機店做宣傳，大家如果去日本旅行的話，可能有機會喺店內遇到杏南㗎！

今野杏南近期喺寫真界活躍度大增，從其社交網可以睇到其最近寫真作品之外，亦可以留意到佢其他演出嘅消息同花絮相片，粉絲們唔好錯過喇！

Profile

年齡：33歲

身高：5呎2吋

三圍：34G-24-33