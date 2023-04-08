王君馨為圓歌手夢延遲置業和生育：唔想後悔

前港姐王君馨三年前為追夢豁出去，自資以獨立歌手「G.Racie」名義先後推出三首跳唱作品，最近更推出首支英文主打《LIGHT IT UP》，並斥資六位數投資新歌MV。她接受電台訪問時，說最大的滿足感來自觀眾願意欣賞自己唱跳：「其實我做音樂最大嘅動力係可以鼓勵到身邊嘅人勇敢去追夢。」她自爆16歲時曾有機會做飛輪海的師妹，最後因一個承諾而放棄。

在美國唸高中時夥同學組女子嘻哈組合「SEVEN XPRESS」的王君馨，說曾有機會簽約台灣HIM華研音樂，以女團出道做飛輪海的師妹，卻因為與拍檔的承諾而作罷，她說：「我哋三個女仔去台灣面試之前，承諾過大家要一齊去一齊返，但對方只係想簽我一個，所以就turn down咗。」她曾在星夢簽約做歌手，但她說對唱劇集歌的滿足感不大：「似唱緊人哋嘅故事，我想自己嘅歌有自己嘅故事或訊息。」直至2020年轉型成為獨立歌手後，她首次與鍾舒漫合作的歌曲《隱形》重燃其1跳唱夢：「雖然我喺音樂路嚟講算係比較遲，但我驚我四十歲未必有勇氣去做呢樣嘢。」

為圓歌手夢，王君馨說獲丈夫鼓勵追夢而放棄置業：「樓可以遲啲買！但夢過咗就過咗，我唔想自己後悔！」延遲買樓，就連生育計劃一樣延後，她說：「我唔想有一日望住仔女，對佢哋講我為咗佢哋所以無追夢！」她說完成手上想完成的工作，才全心全意地做一個負責任的母親：「我同老公都想要小朋友，所以其實大家都會有少少壓力！」

王君馨在2020年以「G.Racie」身份推出的處女作《Casada》成績佳，一度成為903叱咤樂壇流行榜專業推介第二位，她自揭歌曲險些成為ViuTV Chill Club推介榜冠軍歌，惟礙於身份關係未能道謝：「我記得嗰陣佢哋想畀Number 1我，但因為個身份仲喺舊公司，我唔可以say thank you。」她還承認被禁無法現身當年有資格候選生力軍的叱咤頒獎禮。