【是日通勝】

農曆閏二月十九

癸卯年 丙辰月 丁酉日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上9時至11時

凶時：上午5時至7時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、掃舍

忌：理髮、動土

幸運方向：坐南向北

幸運數字：17、20、23

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：身處順境也要保持低調，可避開小人滋擾。

金牛座：人際關係差，不要亂拍馬屁，易弄巧成拙。

雙子座：保持樂觀，面帶笑容，身邊人會更喜歡你！

巨蟹座：易與人爭辯，你卻佔不到上風，宜忍一忍。

獅子座：理財要審慎，不要被眼前的蠅頭小利蒙蔽。

處女座：謀事不可心存僥倖，全力以赴才有好成績。

天秤座：運氣好到不得了，沒有甚麼事需要你操心。

天蠍座：慎防體重超標，忌暴飲暴食，以免健康受損。

人馬座：處理感情問題忌拖泥帶水，慎防小事化大！

山羊座：爭取好姻緣要靠主動，勿再停留暗戀階段。

水瓶座：個人力量有限，分心處理其他事沒有好結果。

雙魚座：財運差勁，平常心看得失，煩惱會少好多！

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）豬 財運旺

（跌）兔 心情差

鼠：談情吉日，宜跟另一半享受二人世界。

牛：待人友善，重情重義，易交到良朋益友。

虎：心情差，思緒亂，易把簡單問題複雜化。

兔：是日沖煞，情緒不穩，宜早點回家休息。

龍：精力旺盛，快處理該做的事，不宜再拖。

蛇：宜趁周日享受生活，做自己喜歡的事。

馬：有伴侶者要加強溝通，提防矛盾升級。

羊：出現意想不到的困擾，幸獲家人解圍。

猴：爛桃花出現，有伴侶者勿一腳踏兩船！

雞：開玩笑要有分寸，否則易被他人誤解。

狗：行事忌一意孤行，才可遠離是非糾紛。

豬：吉星高照，財源滾滾來，讓你喜出望外。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

起名時如何不損運氣

姓名是每個人的第一張名片，是給別人的第一印象，其好壞會直接影響生活的各個方面。在起名的時候，應注意甚麼才能不損自己的福報？

1.名字太大

命與名輔，最講究是名副其實。如果一個人的名字太大，命裏又沒有太大的福德的話，多難以承受得住，有損福氣，還會給人際方面帶來不利影響，讓自己的情緒受到影響，起到相反作用。

2.名字太小

人的一生，性格發展必然受到各方面的影響，人的名字自然也在其中。如果一個人的名字太小，顯得不夠大方，人就顯得沒有氣勢、氣場不足，久而久之容易使人缺乏自信，難以掌握自己的福氣。

3.含義不吉

姓名是跟隨人一生的重要組成部分，起一個適合自己的好名字，對人的一生影響是很大。一個意境高闊、言心言志又與八字相配相生相旺的名字，稱之為好運名字。反之，名字中帶有不吉含義的話，容易對其人產生負面、消極的心理暗示，從而影響運勢，有損福氣。