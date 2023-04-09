栢芝遭借名捲入騙局娜扎受牽連　馬楚成否認拍《星願》續集

張栢芝與任賢齊主演電影《星願》當年大收旺場，至今仍有不少人翻拍當中片段向原版「致敬」。而早前有指該片拍續集，並由馬楚成執導，包貝爾、古力娜扎任男、女主角，栢芝亦會客串，不過，馬楚成回應指根本沒有該拍攝計劃，踢爆騙局！

《星願》於1999年上映，當時更為張栢芝贏得香港電影金像獎「最佳新演員」，絕對是她的經典作之一，其主唱之電影插曲《星語心願》是當年各大卡拉OK必點歌曲，風頭一時無兩，電影版權於2003年被日本東寶電影買下翻拍，改編為竹內結子主演的《星願》。

除了電影被翻拍，近年都有不少人會模仿該片來拍攝浪漫片段，當中栢芝與任賢齊（小齊）都有「玩埋一份」。近年兩人都在內地社交平台甚為活躍，更不時以戲中角色「秋男」及「洋葱頭」作互動，觀眾都非常受落，而今年1月播出的內地綜藝《我們的客棧》直頭請他們重演舞台版《星願》，栢芝大晒影后級演技，令在台下欣賞的姚晨及唐嫣都感動到眼濕濕。

周潤發古天樂曾中招

而早前網上更指該片將拍續集，名叫《十一天零一夜》，並標明男、女主角是包貝爾及古力娜扎，栢芝、小齊客串，《星願》導演馬楚成執導，並且有一張該片的海報，以及劇情簡介，不少網友留言期待。不過，記者就此事致電馬楚成，他則回覆：「這個不是我拍的。」

查實近年內地出現不少「大片」集資的騙局，不法之徒利用受歡迎的電影，訛稱會拍續集來集資，有些更自製「新片」，好似周潤發、古天樂、吳鎮宇及張智霖就曾被指會拍電影《謎罪》，還在網上集資，但其實只是借藝人之名騙財。

馬楚成近年於內地發展，現正籌備新戲，早前梁朝偉與彭于晏在日本拍照，因梁朝偉當年的《東京攻略》亦是他的經典作之一，故有網友留言想兩人拍「攻略」系列，對此，馬楚成笑言：「我都想。」

除了導演，栢芝近年都一樣在內地發展順暢，工作不斷，在香港小休了一陣子的她，又再次投入工作，即將於內地為某大型品牌行騷，而近日則忙於拍攝社交平台廣告，她自爆近期受到兒子影響，愛上砌積木，更特別買了一個玫瑰花積木自砌一番，玩個不亦樂乎！

孖周柏豪做紅娘 加盟綜藝節目

張栢芝近年除了在內地帶貨成績不俗外，更甚受內地綜藝節目歡迎，其中《乘風破浪的姐姐》第二季，令她人氣火速飆升，而近日她亦將加盟綜藝節目《怦然心動20歲》第三季，該節目第一季由寧靜、鍾欣潼等任主持，為一眾20歲的年輕人作「紅娘」，而今次栢芝則是觀察室點評人，周柏豪亦有份參與。

《怦然心動20歲》第一季由江蘇衛視製作並於2021年5月播出，同年湖南衞視亦播出同是覓愛的節目《怦然再心動》，就撮合了台灣藝人王大陸與馬來西亞女歌手蔡卓宜拍拖。張栢芝與任賢齊主演電影《星願》當年大收旺場，至今仍有不少人翻拍當中片段向原版「致敬」。而早前有指該片拍續集，並由馬楚成執導，包貝爾、古力娜扎任男、女主角，栢芝亦會客串，不過，馬楚成回應指根本沒有該拍攝計劃，踢爆騙局！

《星願》於1999年上映，當時更為張栢芝贏得香港電影金像獎「最佳新演員」，絕對是她的經典作之一，其主唱之電影插曲《星語心願》是當年各大卡拉OK必點歌曲，風頭一時無兩，電影版權於2003年被日本東寶電影買下翻拍，改編為竹內結子主演的《星願》。

除了電影被翻拍，近年都有不少人會模仿該片來拍攝浪漫片段，當中栢芝與任賢齊（小齊）都有「玩埋一份」。近年兩人都在內地社交平台甚為活躍，更不時以戲中角色「秋男」及「洋葱頭」作互動，觀眾都非常受落，而今年1月播出的內地綜藝《我們的客棧》直頭請他們重演舞台版《星願》，栢芝大晒影后級演技，令在台下欣賞的姚晨及唐嫣都感動到眼濕濕。

周潤發古天樂曾中招

而早前網上更指該片將拍續集，名叫《十一天零一夜》，並標明男、女主角是包貝爾及古力娜扎，栢芝、小齊客串，《星願》導演馬楚成執導，並且有一張該片的海報，以及劇情簡介，不少網友留言期待。不過，記者就此事致電馬楚成，他則回覆：「這個不是我拍的。」

查實近年內地出現不少「大片」集資的騙局，不法之徒利用受歡迎的電影，訛稱會拍續集來集資，有些更自製「新片」，好似周潤發、古天樂、吳鎮宇及張智霖就曾被指會拍電影《謎罪》，還在網上集資，但其實只是借藝人之名騙財。

馬楚成近年於內地發展，現正籌備新戲，早前梁朝偉與彭于晏在日本拍照，因梁朝偉當年的《東京攻略》亦是他的經典作之一，故有網友留言想兩人拍「攻略」系列，對此，馬楚成笑言：「我都想。」

除了導演，栢芝近年都一樣在內地發展順暢，工作不斷，在香港小休了一陣子的她，又再次投入工作，即將於內地為某大型品牌行騷，而近日則忙於拍攝社交平台廣告，她自爆近期受到兒子影響，愛上砌積木，更特別買了一個玫瑰花積木自砌一番，玩個不亦樂乎！

孖周柏豪做紅娘 加盟綜藝節目

張栢芝近年除了在內地帶貨成績不俗外，更甚受內地綜藝節目歡迎，其中《乘風破浪的姐姐》第二季，令她人氣火速飆升，而近日她亦將加盟綜藝節目《怦然心動20歲》第三季，該節目第一季由寧靜、鍾欣潼等任主持，為一眾20歲的年輕人作「紅娘」，而今次栢芝則是觀察室點評人，周柏豪亦有份參與。

《怦然心動20歲》第一季由江蘇衛視製作並於2021年5月播出，同年湖南衞視亦播出同是覓愛的節目《怦然再心動》，就撮合了台灣藝人王大陸與馬來西亞女歌手蔡卓宜拍拖。