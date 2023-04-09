娛圈單打︱影后除衫不忸怩　演技身材冇得輸

南韓首位康城影后全度妍今年威到盡，主演電視劇《浪漫速成班》收穫高收視，緊接推出的Netflix影集《格殺福順》又進佔多地排行榜冠軍，當中包括香港。前者演一個平凡小菜店師奶，造型老土遭觀眾吐槽，詎料一個華麗變身，在後者即以帥氣不凡的女殺手形象登場，令人目不暇給。

全度妍已經50歲，不僅仍能擔正愛情劇，更能演活身手不凡、卻因殺手與母親身份陷入衝突的角色，殊不簡單。她成名甚早，1997年已憑《傷心街角戀人》響朵，也是南韓大滿貫影后。迄今為止，已拿下6座青龍獎、4座大鐘獎、5座百想藝術大賞。2007年憑《密陽》在康城影展封后，亦是首位擔任康城影展競賽評委的南韓女演員，連梁朝偉都開到聲恨與她合作。

不過，香港觀眾對她印象最深刻的，可能仍是其三級片女星的身份。她1999年在電影《快樂到死》震撼全裸演出，此後幾乎逢片必脫，包括與第一代韓流男神裴勇俊肉帛相見的《挑情寶鑑》，以及與《魷魚遊戲》男星李政宰連場肉搏的《下女》等。

難得的是，影后除衫尺度雖然非常大，卻毫不忸怩，經她一脫，何止票房大賣，影片格調直情得到提升，屢屢獲獎。皆因全度妍演技實在優秀，挑劇本的眼光也很獨到，可謂用身材吸睛、用演技服眾的佼佼者。

正因為除衫形象過於深入民心，以致連在公仔箱演出也有床戲，《格殺福順》便有背部全裸性愛場面，首場戲更以「下女」造型現身。猶幸影后保養得宜，半百年紀身材依然玲瓏有致，加上迷人笑靨，非常賞心悅目。